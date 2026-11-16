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Над Чернівецьким районом ППО збила ворожий реактивний дрон: уламки пошкодили адмінбудівлю

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Над Чернівецьким районом ППО збила ворожий реактивний дрон: уламки пошкодили адмінбудівлю
Росія атакувала Чернівецьку область безпілотниками
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки постраждалих немає

Протиповітряна оборона знищила над Чернівецьким районом російський реактивний безпілотник. Про це повідомив очільник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко, передає «Главком».

Через падіння уламків збитої цілі пошкоджень зазнала адміністративна будівля.

Внаслідок інциденту ніхто не загинув і не постраждав. Осипенко також закликав мешканців області дбати про власну безпеку та завжди прямувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що 15 листопада у Кропивницькому ворожий дрон влучив у житловий будинок. 

Теги: Чернівці безпілотник

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