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На Вінниччині росіяни атакували обʼєкт критичної промисловості

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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На Вінниччині росіяни атакували обʼєкт критичної промисловості
Росія атакувала Вінниччину
фото з відкритих джерел

Повітряні Сили повідомляли про рух реактивних БпЛА у напрямку Вінниччини 

У ніч на 16 листопада російські терористи атакували Вінниччину. Про це повідомила начальница Вінницької ОВА Наталя Заболотна, передає «Главком».

Внаслідок російської атаки відбулося влучання в обʼєкт критичної промисловості.

«На щастя, постраждалих немає. Ліквідація наслідків ускладнюється загрозою повторних ударів», – написала Заболотна.

До слова, російські війська атакували об’єкт промислової інфраструктури на Кіровоградщині. Внаслідок удару виникли пожежі на двох локаціях. Обійшлося без загиблих і травмованих.

Як повідомлялося, унаслідок нічної російської атаки на Чорноморськ шестеро людей отримали травми.

Нагадаємо, російські військові паблики б'ють на сполох через ділянку на північ від Великої Новосілки. Вони називають обстановку там тривожною і пишуть, що українське командування приділяє цьому напрямку особливу увагу, підтягує свіжі резерви і готується наступати далі. 

Станом на початок листопада під контролем української влади перебуває орієнтовно 26,3% території Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в інтерв’ю «Главкому».

Теги: Вінниччина безпілотник

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