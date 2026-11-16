На Вінниччині росіяни атакували обʼєкт критичної промисловості
Повітряні Сили повідомляли про рух реактивних БпЛА у напрямку Вінниччини
У ніч на 16 листопада російські терористи атакували Вінниччину. Про це повідомила начальница Вінницької ОВА Наталя Заболотна, передає «Главком».
Внаслідок російської атаки відбулося влучання в обʼєкт критичної промисловості.
«На щастя, постраждалих немає. Ліквідація наслідків ускладнюється загрозою повторних ударів», – написала Заболотна.
До слова, російські війська атакували об’єкт промислової інфраструктури на Кіровоградщині. Внаслідок удару виникли пожежі на двох локаціях. Обійшлося без загиблих і травмованих.
Як повідомлялося, унаслідок нічної російської атаки на Чорноморськ шестеро людей отримали травми.
Нагадаємо, російські військові паблики б'ють на сполох через ділянку на північ від Великої Новосілки. Вони називають обстановку там тривожною і пишуть, що українське командування приділяє цьому напрямку особливу увагу, підтягує свіжі резерви і готується наступати далі.
Станом на початок листопада під контролем української влади перебуває орієнтовно 26,3% території Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в інтерв’ю «Главкому».
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