На Вінниччині росіяни атакували обʼєкт критичної промисловості

Повітряні Сили повідомляли про рух реактивних БпЛА у напрямку Вінниччини

У ніч на 16 листопада російські терористи атакували Вінниччину. Про це повідомила начальница Вінницької ОВА Наталя Заболотна, передає «Главком».

Внаслідок російської атаки відбулося влучання в обʼєкт критичної промисловості.

«На щастя, постраждалих немає. Ліквідація наслідків ускладнюється загрозою повторних ударів», – написала Заболотна.

До слова, російські війська атакували об’єкт промислової інфраструктури на Кіровоградщині. Внаслідок удару виникли пожежі на двох локаціях. Обійшлося без загиблих і травмованих.

Як повідомлялося, унаслідок нічної російської атаки на Чорноморськ шестеро людей отримали травми.

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