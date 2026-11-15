Через російську атаку у Харкові пошкоджено навчальний заклад

Внаслідок атаки постраждалих немає

У ніч на 16 листопада російська окупаційна армія атакувала Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає «Главком».

За інформацією Терехова, БпЛА типу «Молнія» влучив будівлі дитячого навчального закладу у Шевченківському районі Харкова.

Пізніше реактивний безпілотник атакував Слобідський район міста. Деталі зʼясовуються.

Раніше повідомлялося, що російський дрон типу «Молнія» влучив у Шевченківський район Харкова, на місці удару горить автомобіль.

Близько опівночі 8 листопада Терехов повідомляв про влучання ударного дрона в Київський район міста. Наслідки удару на той момент уточнювали. Згодом, о 03:17, міський голова написав про новий удар, цього разу по Шевченківському району.

Крім того, російські війська завдали удару безпілотником по Київському району Харкова. Внаслідок атаки загорівся вантажний автомобіль, припаркований на стоянці. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.