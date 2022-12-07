Росія планує новий наступ – Столтенберг

Кремль хоче заморозити війну, щоб перегрупуватись і розпочати масштабніший наступ навесні

На нинішньому етапі Росія намагається заморозити війну проти України, щоб відновити свої сили і розпочати новий наступ навесні наступного року. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Financial Times.

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«Що ми бачимо зараз, так це те, що Росія намагається наче заморозити цю війну, принаймні на короткий проміжок часу, щоб вони змогли перегрупуватися, відремонтуватися, відновитися і потім спробувати розпочати більший наступ наступної весни», – сказав Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що Путін зробив дві великі стратегічні помилки, коли вирішив вторгнутися в Україну, повністю недооцінивши українців і недооцінивши союзників з НАТО і партнерів, їхню «відданість стояти поруч із Україною».

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«Що ми робимо, то це підтримуємо Україну, її право на самооборону. Українці захищають свою власну країну, і союзники по НАТО та партнери надають безпрецедентну підтримку зусиллям українців… Якщо Путін переможе, це буде трагедія для українців, як і матиме серйозні наслідки для всіх нас, зробивши союзників більш уразливими, а світ – більш небезпечним. Ми не можемо дозволити президенту Путіну перемогти», – додав політик.

Відповідаючи на запитання, чи є умови для того, щоби розпочати мирні переговори, генсек висловив думку, що таких умов наразі немає.

«Наразі умов немає, тому що Росія не показує ознак готовності до переговорів, а це – поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Не НАТО і не Брюсселю вирішувати, а українцям, коли настане час, щоб розпочати переговори. Це суверенна, демократична, незалежна держава, яка захищає себе від агресивної війни», – зазначив Столтенберг.

Раніше Столтенберг назвав умову для розгляду питання членства в Альянсі.