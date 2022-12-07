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Росія планує новий наступ – Столтенберг

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія планує новий наступ – Столтенберг
фото з відкритих джерел

Кремль хоче заморозити війну, щоб перегрупуватись і розпочати масштабніший наступ навесні

На нинішньому етапі Росія намагається заморозити війну проти України, щоб відновити свої сили і розпочати новий наступ навесні наступного року. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Financial Times.

«Що ми бачимо зараз, так це те, що Росія намагається наче заморозити цю війну, принаймні на короткий проміжок часу, щоб вони змогли перегрупуватися, відремонтуватися, відновитися і потім спробувати розпочати більший наступ наступної весни», – сказав Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що Путін зробив дві великі стратегічні помилки, коли вирішив вторгнутися в Україну, повністю недооцінивши українців і недооцінивши союзників з НАТО і партнерів, їхню «відданість стояти поруч із Україною».

«Що ми робимо, то це підтримуємо Україну, її право на самооборону. Українці захищають свою власну країну, і союзники по НАТО та партнери надають безпрецедентну підтримку зусиллям українців… Якщо Путін переможе, це буде трагедія для українців, як і матиме серйозні наслідки для всіх нас, зробивши союзників більш уразливими, а світ – більш небезпечним. Ми не можемо дозволити президенту Путіну перемогти», – додав політик.

Відповідаючи на запитання, чи є умови для того, щоби розпочати мирні переговори, генсек висловив думку, що таких умов наразі немає.

«Наразі умов немає, тому що Росія не показує ознак готовності до переговорів, а це – поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Не НАТО і не Брюсселю вирішувати, а українцям, коли настане час, щоб розпочати переговори. Це суверенна, демократична, незалежна держава, яка захищає себе від агресивної війни», – зазначив Столтенберг.

Раніше Столтенберг назвав умову для розгляду питання членства в Альянсі.

Теги: Україна окупанти росія війна НАТО

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