Вступ України до НАТО: Столтенберг назвав умову для розгляду питання членства в Альянсі

Столтенберг «Попередньою умовою для того, щоб це питання взагалі було на столі, є щоб Україна перемогла»

Аби питання про розгляд вступу України до НАТО було бодай розглянуто, необхідно, щоб Україна перемогла у війні, яку розпочала Росія. Про це заявив генсек НАТО Єнс Стотенберг вважає.

«Що ви не думали б про те, коли Україна може стати членом (НАТО. - Ред.), попередньою умовою для того, щоб це питання взагалі було на столі, є щоб Україна перемогла. І ми допомагаємо, щоби це сталося в цей момент. Союзники під час зустрічі чітко дали зрозуміти, що вони готові зберігати підтримку передовим військовим обладнанням, боєприпасами, пальним, усім, що потрібне українцям для самооборони. Це безпосереднє найважливіше завдання для союзників» – зазначив Столтенберг.

Генсек Альянсу наголосив, що для перемоги України союзники мають мобілізуватися наскільки можливо, коли йдеться про військову, економічну, фінансову, гуманітарну підтримку України.

«Саме це ми й робимо. Якщо Україна не здобуде перемогу як незалежна, суверенна держава, тоді, звісно, питання членства зовсім не буде на столі, тому що ми не матимемо більше кандидата на членство в особі України», – додав він.

Столтенберг зазначив, що нині важливо рухатися крок за кроком, і найважливішим і терміновим кроком є забезпечення перемоги України. «Ми маємо розвивати ближче партнерство – і політичне, і практичне – з Україною. Це посилить їхні інституції, допоможе їм перейти від радянських стандартів обладнання до доктрин сучасного обладнання НАТО. Це добре для України для посилення взаємної сумісності. А також це допоможе Україні наблизитись до членства», – підсумував генсек НАТО.

Як раніше повідомлялося, Україна, ймовірно, отримає нову допомогу від держав НАТО. Також Столтенберг пояснив, чому важливо, щоб Україна перемогла у війни.