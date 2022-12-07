Чому Червоний Хрест не вказує на злочини росіян: організація пояснила свою позицію

Організація вважає конфіденційність запорукою доступу в найзакритіші точки

Міжнародний комітет Червоного Хреста в Україні (скорочено МКЧХ) дотримується позиції нейтральності, тобто фіксує, але не озвучує, воєнні злочини. Його працівники навіть можуть не свідчити в Міжнародному кримінальному суді. Це правило стосується й війни в Україні, пише «Українська правда» після спілкування із представниками Червоного Хреста.

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Як запевняють представники організації, саме ця позиція дозволяє їхнім співробітникам потрапляти в найзакритіші точки. Відтак Червоних Хрест пускали, наприклад, у місця тримання під вартою Ісламської держави, Талібана, Сомалі, бо знали: все буде конфіденційно.

«Наша мета – не виступити в ролі судді, а запобігти повторенню цих речей. Можна вийти і сказати про порушення. І після цього тобі двері буде зачинено назавжди. І не тільки тут, а й в інших країнах. Конфіденційність дозволяє тримати двері відкритими. І ми будемо робити все, щоб мати цей доступ», – пояснює речник Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко.

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Нагадаємо, Міжнародний комітет Червоного Хреста в Україні та всьому світі дотримується позиції нейтральності щодо сторін конфліктів. Відтак слово «війна» працівники організації не вживають. Українці часто трактують це як нерішучість, однак насправді все пояснюється міжнародною правовою термінологією.

У середині жовтня Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) не приїхав на лінію розмежування із тимчасово окупованою територією, де на нього чекала українська делегація. Під час зустрічі організацію хотіли спонукати домогтися від Росії доступу до колонії в окупованій Оленівці та відвідати українських військовополонених.

Також повідомлялося, що російське товариство Червоного Хреста оголосило збір грошей для сімей окупантів.