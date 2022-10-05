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Росія готує «свіже м'ясо». Понад 650 в'язнів воюватимуть проти України

Юрій Лящук
glavcom.ua
Росія готує «свіже м'ясо». Понад 650 в'язнів воюватимуть проти України
Росія продовжує вербувати в’язнів
фото з відкритих джерел

Росіяни продовжують вербувати своїх же в'язнів, щоб ті йшли воювати в Україну

Йти на війну проти України вже погодились понад 650 засуджених з Ставропольського краю. Про це у Facebook повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Командування підрозділів російських окупаційних військ продовжує вербувати в’язнів з метою поповнення втрат особового складу», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що всі особи, які погодились воювати, зараз перебувають у виправних колоній суворого режиму.

Як повідомлялося, на Харківщині майже щодня знаходять загублених окупантів.

Нагадаємо, триває 224 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів своїх військ на окремих напрямках.

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Теги: Україна війна росія мобілізація в'язниця

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