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На Харківщині майже щодня знаходять загублених окупантів

Юрій Лящук
glavcom.ua
На Харківщині майже щодня знаходять загублених окупантів
Україна поповнюємо обмінний фонд
фото з відкритих джерел

У лісах Харківської області майже щодня знаходять загублених окупантів

Поліцейські знаходять російських військових, які не встигли покинути звільнені території. Про це 4 жовтня у Telegram повідомляє прес-служба МВС.

«З перших днів війни після звільнення населених пунктів Харківської області поліцією встановлено мережу блокпостів», – повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

У результаті за одну добу правоохоронці могли затримати до 40 потенційних колаборантів. Пізніше їх передавали для подальшого відпрацювання до СБУ. Також мало не щодня поліцейські знаходили і російських військових, що загубилися.

Через голод вони самі виходять у населені пункти, де їх затримують фахівці МВС.

«І дотримуючись вимог Женевських конвенцій, поповнюємо обмінний фонд», – додав Єнін.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що мобілізований із РФ здався в полон через 5 днів після відправки в Україну.

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Теги: війна полон росіяни Харківщина

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