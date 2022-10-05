На Харківщині майже щодня знаходять загублених окупантів

У лісах Харківської області майже щодня знаходять загублених окупантів

Поліцейські знаходять російських військових, які не встигли покинути звільнені території. Про це 4 жовтня у Telegram повідомляє прес-служба МВС.

«З перших днів війни після звільнення населених пунктів Харківської області поліцією встановлено мережу блокпостів», – повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

У результаті за одну добу правоохоронці могли затримати до 40 потенційних колаборантів. Пізніше їх передавали для подальшого відпрацювання до СБУ. Також мало не щодня поліцейські знаходили і російських військових, що загубилися.

Через голод вони самі виходять у населені пункти, де їх затримують фахівці МВС.

«І дотримуючись вимог Женевських конвенцій, поповнюємо обмінний фонд», – додав Єнін.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що мобілізований із РФ здався в полон через 5 днів після відправки в Україну.