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Росія готується до нового штурму Вугледара. Розвідка Британії оцінила шанси

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія готується до нового штурму Вугледара. Розвідка Британії оцінила шанси
фото ілюстративне

Кремль чинить тиск на генерал-полковника Мурадова, що відповідає за Вугледарську операцію 

Російські загарбники готуються до нового наступу на Вугледар, де вони вже зазнали тяжких втрат. І цього разу ресурсів для прориву недостатньо. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що протягом останніх 48 годин тривали запеклі бої в районі Бахмута, де українські сили зберігають відкритими шляхи постачання на захід, незважаючи на поступове оточення Росією протягом останніх шести тижнів.

«На південь у Донецькій області місто Вугледар знову зазнав сильного обстрілу. Існує реалістична ймовірність того, що Росія готується до чергових наступальних зусиль у цьому районі, незважаючи на дорогі невдалі атаки на початку лютого та наприкінці 2022 року», – йдеться в повідомленні.

У міноборони зазначають, що ймовірно, відповідальність за Вугледарську операцію все ще несе російське Східне угруповання військ. А її командувач, генерал-полковник Рустам Мурадов, ймовірно, перебуває під сильним тиском, щоб покращити результати після різкої критики з боку російської націоналістичної спільноти після попередніх невдач.

«Однак навряд чи Мурадов має ударну силу, здатну здійснити прорив», – додали у розвідці.

Росія готується до нового штурму Вугледара. Розвідка Британії оцінила шанси фото 1

Нагадаємо, триває 365-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Через провал під Вугледаром добровольчий загін росіян відмовляється продовжувати йти в наступ.

Теги: Вугледар росія Україна війна

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