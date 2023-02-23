Через провал під Вугледаром загін окупантів відмовляється продовжувати наступ – Генштаб

Розпочалася 365-а доба російського широкомасштабного вторгнення

РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Через провал під Вугледаром добровольчий загін росіян відмовляється продовжувати йти в наступ. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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Минулої доби наші захисники відбили приблизно 90 атак противника на зазначених напрямках.

У той же час противник завдав 10 ракетних та 19 авіаційних ударів. Здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Знову постраждали мирні міста і села та цивільні громадяни.

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У зв’язку з провалом наступу та значними втратами у живій силі під Вугледаром, особовий склад добровольчого, так званого козачого загону, який був приданий 155 бригаді морської піхоти тихоокеанського флоту, відмовляється від подальшої участі у наступальних діях.

Загроза завдання Росією ракетних ударів залишається високою по всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Ворог обстріляв з мінометів та артилерії населені пункти Михальчина Слобода Чернігівської області; Сопич, Кореньок, Гірки, Бояро-Лежачі, Рижівка, Басівка Сумської області, а також 18 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них - Тимофіївка, Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Вільча, Бударки, Амбарне та Бологівка.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Стельмахівка, Кремінна, Білогорівка, Федорівка. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Гряниківка, Котлярівка і Берестове Харківської області; Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Іванівка і Ямполівка Донецької області.

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На Бахмутському напрямку ворог продовжує атакувати позиції наших військ поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Ягідне, Малоільїнівка, Бахмут. Активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. Обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Спірне, Веселе, Білогорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Ягідне, Бахмут та Озарянівка Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів наступ поблизу Новобахмутівки, Авдіївки, Водяного, Невельського, Мар’їнки, Побєди, Вугледара та Пречистівки. Всього за минулу добу окупанти здійснили 43 безуспішних атаки поблизу згаданих населених пунктів. Зафіксовано артилерійські обстріли 22 районів населених пунктів. Серед них - Новобахмутівка, Веселе, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка, Новосілка, Зелене Поле і Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка і Кам’янське - Запорізької та Вищетарасівка і Марганець на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали місто Херсон, а також, зокрема, Тягинка, Новотягинка, Антонівка, Зеленівка та Чорнобаївка.

Злочини окупантів

Російські загарбники продовжують насаджувати паспортизацію громадянам України. Так, жителям Нової Каховки з 19 лютого надходять повідомлення агітаційного характеру про роботу у місті міграційної служби.

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Успіхи ЗСУ

Українська авіація минулої доби завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції. А наші підрозділи ракетних військ та артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.