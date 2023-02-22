Причина розгрому росіян у Вугледарі

Ми тримаємося тільки тому, що ЗСУ тримають стрій

Почав зустрічати обговорення ситуацій на фронті з інфоподачі ворога, тож трішки реальності.

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На Вугледарі не було «штурму колонами, як діди» – штурмові групи ворога працювали доволі професійно та вмотивовано.

Річ у тому, що ЗСУ там непогано контролювали периметр, ефективно використали аеророзвідку та роботу артилерії з високоточним боєкомплектом, вогневі сектора з висот і дистанційне мінування. Весь цей комплекс заходів був гарно застосований і він дав змогу зупинити штурмову групу, зафіксувати передні групи на дистанціях, де їх уже спокійно розвалювали, але з фортифікованих позицій, у той час, коли росіяни фортифікацій не мали.

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Але бої тривають досі, нічого ще не закінчено.

Причиною розгрому росіян стали професійність та героїзм захисників Вугледару, памʼятайте про це. А то, якщо вірити всім плачам зрадофілів-росіян, там Мурадов просто колони під кулемет повів.

Така ж ситуація під Донецьком. Була. Бо були свята й суспільство якось не помітила, що ще там були бої. Не зважаючи на ниття Гіркіна, там усе досить непогано було сплановано зі сторони ворога. Арта, броня, обманні маневри, штурми в стики позицій бригад зі спробами зайти одразу у фланг.

От не можу я сказати, що там воюють лише повні дурні чи боягузи. Бо бачиш, як російські мобіки біжать по озеру, яке нещодавно стягнув лід, щоб оббігти наші фланги, розуміючи, що одна міна по льоду чи він просто проломиться і настане страшна смерть. Але ж штурмували.

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Їх тут знову зупинили та розсіяли. Прорив не вдався. І ще дуже допоміг удар по ПТУ 19, бо ЗСУ не довелося ловити ще один батальйон.

Ниття Пригожина щодо снарядів. У всіх якось уже сформувалася думка, що Пригожин так ефективно воював, а потім посварився з Герасімовим і ось нема снарядів.

Але це трохи не відповідає дійсності.

Так, вагнер давав результат на Бахмуті, але за допомогою піхоти, яку кидали в пекло, прикриваючи артилерійським вогнем, якого не було на інших ділянках фронту. Хіба що Херсон біля Любомирівки. Я такого ще ніде не бачив, це можна зрівняти по активності артвогню з Бахмутом, але на меншій ділянці.

Тобто у вагнера були арта та підрозділи ВС РФ у кількості, якої не було на інших ділянках фронту. У них було багато зеків, яких відправляли не рахуючи (самі контрактники вагнера в м’ясні бої не дуже лізли, їхнє завдання – координація), була арта, була авіація, були ППО та РЕБ.

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І що? Усі пам’ятають, що початкове завдання – вийти на рубежі Донецької та Луганської областей до Нового року?

Попри карт-бланш від ВС РФ, які працювали на них весь той час, забираючи допомогу на інших ділянках фронту, вагнер не виконав завдання. А людський резерв почався закінчуватися. Крім того, треба пам’ятати, що вагнерівці помістили свій боєкомплект у великий склад, який змогли знайти наші розвідники та вразити Хаймарсами.

Це і стало основною причиною снарядного голодування у ВС РФ. Але все одно вони стріляють більше, ніж ми. Якщо це для них снарядний голод, то тоді в нас що? Так, ми вивозимо високоточною зброєю і дронами, але…

Також потрібно розуміти, що коли сторона планує широкомасштабні штурмові дії, то вона обмежує використання снарядів, тому що за деякий час їй вони будуть потрібні при реалізації не тактичних, а вже оперативно-стратегічних завдань.

А Росія планує великий наступ. І їй потрібні снаряди.

Тому ще раз мій висновок. Хай у них щури та зрадофіли кидаються лайном один в одного, не формуйте картину війни з їхніх слів. Ми тримаємося тільки тому, що ЗСУ тримають стрій. Що ми кращі в бою, ніж ВС РФ. Не треба спрощувати картину, яка тримається на героїзмі багатьох людей.

А то якщо вірити російським паблікам, то всі їхні поразки тільки тому, що генерали тупі, про ефективність ЗСУ треба мовчати, звісно, не можуть же росіяни програвати в бою українцям...