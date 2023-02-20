Росія планує перекинути до 5 тис. військових з-під Маріуполя на Вугледар – Андрющенко
Військовий корпус, розташований уздовж Азовського узбережжя, приведено в стан бойовій готовності
Російські загарбники, які зараз перебувають Нікольському районі, протягом найближчих двох днів будуть перекинуті безпосередньо на фронт. Найбільш вірогідний напрям – Вугледар. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
«Загальна чисельність розквартированих окупантів до п’яти тисяч, також військова гусенична техніка. Зокрема танки Т62 до 20 штук», – розповів він.
Також, за його словами, військовий корпус, розташований уздовж Азовського узбережжя приведено в стан бойовій готовності.
Нагадаємо, триває 362-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області.
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