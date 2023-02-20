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Росія планує перекинути до 5 тис. військових з-під Маріуполя на Вугледар – Андрющенко

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія планує перекинути до 5 тис. військових з-під Маріуполя на Вугледар – Андрющенко
фото ілюстративне

Військовий корпус, розташований уздовж Азовського узбережжя, приведено в стан бойовій готовності

Російські загарбники, які зараз перебувають Нікольському районі, протягом найближчих двох днів будуть перекинуті безпосередньо на фронт. Найбільш вірогідний напрям – Вугледар. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Загальна чисельність розквартированих окупантів до п’яти тисяч, також військова гусенична техніка. Зокрема танки Т62 до 20 штук», – розповів він.

Також, за його словами, військовий корпус, розташований уздовж Азовського узбережжя приведено в стан бойовій готовності.

Нагадаємо, триває 362-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах  населених пунктів Гряниківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області.

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Теги: розвідка армія радник танки фронт британська розвідка Бахмут Вугледар Маріуполь

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