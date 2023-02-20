Росія планує перекинути до 5 тис. військових з-під Маріуполя на Вугледар – Андрющенко

Військовий корпус, розташований уздовж Азовського узбережжя, приведено в стан бойовій готовності

Російські загарбники, які зараз перебувають Нікольському районі, протягом найближчих двох днів будуть перекинуті безпосередньо на фронт. Найбільш вірогідний напрям – Вугледар. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Загальна чисельність розквартированих окупантів до п’яти тисяч, також військова гусенична техніка. Зокрема танки Т62 до 20 штук», – розповів він.

Також, за його словами, військовий корпус, розташований уздовж Азовського узбережжя приведено в стан бойовій готовності.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 362-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області.