«Це найбільша небезпека». Правозахисниця розповіла, що росіяни роблять із дітьми на окупованих територіях

Потім дітей з окупованих територій можуть використовувати у різних конфліктах, зокрема, і як терористів

Російська влада на окупованих територіях України активно застосовує на дітях різноманітні форми пропаганди та намагається зробити з них майбутніх військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю української право захисниці Марії Суляліної для АрміяInform.

Керівник проєктів Центру громадянської просвіти «Альменда», кримчанка Марія Суляліна розповіла про різноманітні форми російської пропаганди та імплементації українських дітей на окупованих територіях у військову справу та мілітаризацію освітніх процесів.

«Ми бачили, як кримський сценарій впровадження освіти, мілітаризованих організацій, але в дуже швидких темпах, насаджується на територіях, що були окуповані, починаючи з 2022 року», – зазначила Марія Суляліна.

За її словами, коли у РФ виходить нова стратегія протидії екстремізму, її одразу імплементують на всіх окупованих територіях, бо для них дуже важливо зламати український опір, який там все ще є.

«Тиск дуже посилився. З 2014 до 2022 року окупанти були більш обережними в формулюваннях. Зараз у тій самій програмі протидії екстремізму, програмі патріотичного виховання, дуже чітко написано «боротьба з українським націоналізмом». Тобто, там вже немає загальних фраз, там дуже чітко видно, хто для них є ворогом.

Якщо говорити про предмет «Історія», то до 2022 року програма була дуже змінена і дуже пропагандистська, але все одно якісь елементи лишалися плюс-мінус об’єктивними. Після 2022 року випускаються нові підручники, і Україна взагалі зникає з підручників історії. Її, як держави, в них просто не існує. Тут вже не йдеться про те, що Україна – ворог, а стверджується, що на цій території немає незалежної держави – це територія Росії. І це те, що насаджується дітям в окупації», – розповіла Марія Суляліна.

Як зазначає правозахисниця, до дітей росіяни також почали застосовувати покарання, які раніше фіксувались тільки з дорослим населенням.

«Якщо раніше переважно тиск був на доросле населення – затримання й адмінштрафи стосувалися дорослого населення, то зараз ми вже знаємо про адмінштрафи дітям, бачимо дітей, яких викликають на розмови в центри протидії екстремізму, дітей, яких відправляють до психологів, бо прояв проукраїнської позиції сприймається як девіантна поведінка. Є прості приклади, коли, наприклад, вчитель історії в школі, побачивши чашку з українською символікою каже – «я тебе здам ФСБ». В умовах такого постійного тиску на дітей зберігати свою українську ідентичність стає складніше і діти закриваються. Вони починають боятися на загал про щось говорити, формують маленькі групи, бо не знають, кому можна довіряти. Залишається тільки коло родини й коло дуже близьких друзів. І це теж формує відчуття покинутості, відокремленості, втрату спільноти. Росія нищить будь-який прояв української спільноти. Якщо в Криму Росія це робила роками, то на окупованих з 2022 року територіях вона це дуже швидко впроваджує. За будь-який прояв непокори – одразу карають, викликають до спецслужб», - зазначила Марія Суляліна.

Також, за словами правозахисниці, Росія налаштовує дітей проти всього цивілізованого світу.

«У нас немає жодних доказів, що неповнолітніх використовували у війні проти України. Але в нас також немає жодної впевненості, що їх в якийсь момент не почнуть використовувати, бо в них дуже серйозна підготовка. Їх готують військовослужбовці у яких є бойовий досвід, у них відбуваються польові змагання, на яких використовується дуже багато піротехніки. І в цьому є небезпека цих рухів. Ми дуже часто дивимося на них лише з точки зору небезпеки для України. Але якщо поглянути в наративи, які нав’язують окупанти дітям, то в них не зовсім Україна. Там ворог – Захід, а на території України. Вони воюють з Заходом і з НАТО. І це теж дуже важливо пояснювати нашим західним партнерам, що те, чим намагаються там промивати мізки – це не лише налаштування проти українців. Їх налаштовують проти всього цивілізованого Західного світу, проти умовного «колективного Заходу». І це якраз найбільша небезпека, бо потім цих дітей можуть використовувати у різних конфліктах, зокрема, і як терористів», – розповіла Марія Суляліна.

Мирна угода з Росією, про яку сьогодні дискутує увесь світ, може стати великою проблемою для дітей на окупованих територіях.

«В умовах, коли нас намагаються схилити до мирної угоди, в якій будуть територіальні поступки, ми маємо запитувати: а що робити з 1 мільйоном 600 тисячами дітей, які лишаються на окупованих територіях? Їх намагаються приректи на те, що з них створюватимуть солдат з промитими мізками», – підкреслила правозахисниця.

Освіта на ТОТ України наразі найбільш мілітаризована, ніж будь-коли

Окрім безпосередньо психологічного тиску, вплив на дітей відбувається через освіту і молодіжну політику. А напрямок молодіжної політики – це «юнармія», воєнно-патріотичні табори, різні рухи, на кшталт «движения пєрвих», в яке хочуть залучити абсолютно всіх дітей, різні програми, за якими дітей з окупованих територій вивозять на територію російської федерації, щоб стимулювати їх переїзд з окупації на територію росії. На це все з 2022 року зросло фінансування майже у 20 разів.

Також варто говорити про відсутність страху зі сторони російської федерації, бо окупанти зараз ідуть ва-банк, вони ніяк не реагують на будь-які резолюції, на санкції, а тільки посилюють тиск.

Ми маємо розуміти, що це ціла система. У них мілітаризується як формальна, так і неформальна освіта. Чому це важливо? Тому що всі діти, які мешкають на окупованих територіях, змушені ходити в школу. Якщо дитина не буде ходити в школу, це може призвести до того, що батьків позбавлять батьківських прав і дитина буде вилучена з родини. Тобто дитина на окупованих територіях не може не ходити в школу.

В школі відбулася зміна в предметах. Зараз на предметі, який називається «труд», діти конструюють БПЛА, роблять якісь військові деталі на замовлення окупаційних військ. У системі формальної освіти діти не можуть не прийти на урок, не зробити завдання. Вони мусять, бо це формальна освіта. Також до них у межах предмета «защита отєчества» приходять російські військовослужбовці, які їм розказують про перспективи вступу в армію росії. Тобто відбувається пропаганда служби в збройних силах країни-окупанта, що є порушенням Женевської конвенції. Окрім того, є урок «розмови про важливе», а з 1 вересня 2024 року предмет «основи безпеки життєдіяльності» (ОБЖ) був замінений на «основи бєзопасності і защіти родіни» (ОБЗР).

«Труд» і «защіта отєчества» – в 10–11 класах, ОБЗР – для учнів 8–11 класів, а «розмови про важливе» відбуваються з першого класу. Тобто вже в перший клас до дітей приходять військовослужбовці. Також дітей вивозять на військові збори, є низка інших додаткових заходів на день росії, на 9 травня тощо, вони відбуваються постійно.

Окремо в формальній освіті існують кадетські класи – з 1-го до 11-го, які створені під патронажем різних силових структур. Це може бути МВС, слідчий комітет, ФСБ. У цих класах діти носять військову форму, відповідно до того, під яким патронажем знаходиться цей клас – з 1 класу в військовій формі…

Відбувається посилена фізична підготовка і по суті весь процес навчання дитина готується до того, щоб служити в певній структурі. Для порівняння, якщо в 2016 році було 12 таких класів в Криму, то в 2024 році там уже 197 таких класів. Вони є і на інших окупованих територіях. І це формальна освіта.

Нагадаємо, Україна може отримати ще більше вимог від російського диктатора Володимира Путіна перед погодженням припинення вогню. Колишній посол США в Росії зауважив, що Дональд Трамп надав Росії «всі поступки» – зокрема, він заявив, що Україна повинна відмовитися від територій, не може стати членом НАТО. Також він наголосив, що американська сторона не віправлятиме своїх миротворців в Україну.

Російський диктатор Путін намагається змінити послідовність переговорів, щоб підштовхнути Трампа до превентивних поступок у питаннях, які не є частиною американсько-українських домовленностей, але є частиною військових цілей Росії.