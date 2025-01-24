Окупація Півдня України. ДБР оприлюднило нові деталі розслідування (документ)

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У кримінальній справі допитано пів тисячі осіб

Майже три роки Державне бюро розслідувань у рамках кримінального провадження перевіряє факти можливої державної зради та не організації оборонних рубежів на Півдні України на момент вторгнення армії РФ. Наразі слідство озвучило свіжі подробиці, йдеться у публікації «Главкома» «Хто здав Південь України росіянам? Нові деталі скандального розслідування».

Загалом ДБР допитало близько 500 осіб. Наразі допити продовжуються. Також слідство запевняє, що станом на 13 січня 2025 року, жодної підозри у кримінальному проваджені за «здачу» Півдня не повідомлялося.

Всього у рамках досудового розслідування призначено вісім експертиз: сім комісійних вибухотехнічних і комісійну військову. Крім цього, у розпорядження «Главкома» потрапила низка судових ухвал, датованих 2023-2024 роками, у справі провалу оборони Півдня.

Слідчі ДБР перевіряли телефонні контакти військовослужбовців керівного складу угрупування військ «Південь» та Командування об’єднаних сил ЗСУ. Зокрема, аналізувалася версія щодо можливої причетності осіб, які були обізнані про оборонні заходи, брали участь в організації та виконанні Плану оборонної операції угрупування військ «Південь», до розвідувально-підривної діяльності проти України. Правоохоронці досліджували дзвінки військових за січень 2021 року – грудень 2022 року.

ДБР розслідує кримінальне провадження за фактами державної зради і недбалого ставлення до військової служби витяг із судового реєстру

Іще ДБР через суд одержало доступ до низки документів, що містять державну таємницю; шифротелеграми; накази; директиви; розпорядження; плани навчань (злагодження); інші організаційно-розпорядчі та оперативні документи в паперовому та електронному вигляді; інші журнали, що стосуються прибуття, перебування, проходження навчання (злагодження) та вибуття у період з червня 2021 року по березень 2022 року особового складу разом з озброєнням, військовою технікою. А саме, вилучення документації стосувалося конкретних військових підрозділів.

Їх список з отриманих судових документів склав «Главком»:

9 окремий мотопіхотний батальйон 59 окремої мотопіхотної бригади;

10 окремий мотопіхотний батальйон 59 окремої мотопіхотної бригади;

11 окремий мотопіхотний батальйон 59 окремої мотопіхотної бригади;

137 окремий батальйон морської піхоти 35 окремої бригади морської піхоти;

зведений загін 131 окремого розвідувального батальйону;

2 ракетний дивізіон 19 ракетної бригади;

2 танкова рота 12 окремого танкового батальйону;

3 зенітна ракетна батарея 1 зенітного ракетного дивізіону 38 зенітний ракетний полк;

3 реактивний артилерійський дивізіон 32 реактивного артилерійського полку;

1 зенітний ракетний дивізіон 1129 зенітного ракетного полку;

3 артилерійський дивізіон 55 окремої артилерійської бригади;

3 протитанкова батарея протитанкового дивізіону 55 окремої артилерійської бригади;

9 артилерійська батарея 3 артилерійського дивізіону 55 окремої артилерійської бригади;

зведений інженерний загін 808 окремого полку підтримки;

66 окремий гарматний артилерійський дивізіон 406 окремої артилерійської бригади.

У грудні 2024 року до рук ДБР потрапила купа секретних документів, які необхідні для проведення військової експертизи. Серед них: План операції сил оборони (графічна частина); Замисел застосування угруповання різнорідних сил в операції сил оборони; Замисел застосування угруповання різнорідних сил в операції сил оборони (графічна частина); План розвідки в ході застосування Збройних Сил України, інших складових сил оборони під час кризової ситуації воєнного характеру.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань разом зі Службою безпеки затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника. Вони через недбалість дозволили окупантам захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.

Мова про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна. Зазначається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.

Як повідомлялося, бійці 125-ї окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ відреагували на затримання їхнього колишнього командира Артура Горбенка. Військовослужбовці вирішили заступитися за генерал-лейтенанта. Згідно із заявою бригади, провину Горбенка ще не було доведено. Водночас бійці готові розповісти «справжню правду» про події на Харківщині.

Раніше Печерський райсуд обрав запобіжний захід полковнику Іллі Лапіну у справі про неналежну оборону Харківщини. Його взято під варту.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував затримання двох генералів та полковника.