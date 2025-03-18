Путін може вимагати від України додаткових поступок – колишній посол США в РФ

Росія може збільшити кількість вимог до України перед припиненням вогню

Україна може отримати ще більше вимог від російського диктатора Володимира Путіна перед погодженням припинення вогню. Про це «Главком» з посиланням на інтерв'ю Майкла Макфола Sky News.

Колишній посол США в Росії зауважив, що Дональд Трамп надав Росії «всі поступки» – зокрема, він заявив, що Україна повинна відмовитися від територій, не може стати членом НАТО. Також він наголосив, що американська сторона не віправлятиме своїх миротворців в Україну.

Натомість, за його словами, для України «все це було батогами», включаючи припинення військової допомоги та розвідки.

«Тепер м'яч на полі Путіна, і я не здивуюся, якщо він його підпише, адже він вже отримав так багато натомість», – зазначив Макфол.

Колишній посол США в РФ зауважив, що вів переговори з адміністрацією Путіна.

«Я можу вам сказати, що не можна просто дати їм все на початку, а потім сподіватися на добру волю у відповідь. З цими хлопцями так не працює. Вони привласнюють ваші поступки і вимагають більше. Я хвилююся, що Путін натякнув, що тепер, коли він поклав у кишеню попередні поступки, він хоче більше», – підкреслив Макфол.

Макфол підкреслив, що Дональд Трамп не зацікавлений у довгострокових переговорах. Він хоче лише тимчасового припинення вогню, щоб оголосити про свою перемогу у цьому питанні.

Також Макфол зауважив, що Водночас з точки зору України, припинення вогню – це лише «перший крок до того, що вони хочуть зробити для більш довгострокового безпекового врегулювання».

«Путін збирається промацати ґрунт, а потім, ймовірно, підпише угоду. Але це буде дуже тимчасова угода, всього на 30 днів. Я сподіваюся, що вона покладе початок мирному врегулюванню, тому що український народ заслуговує на мир. Але я не налаштований оптимістично щодо довгострокового миру і стабільності за нинішніх умов», – підсумував Макфол.

Нагадаємо, російський диктатор Путін намагається змінити послідовність переговорів, щоб підштовхнути Трампа до превентивних поступок у питаннях, які не є частиною американсько-українських домовленностей, але є частиною військових цілей Росії. Аналітики ISW повідомляють, що Путін «частково досяг успіху в утриманні пропозиції про припинення вогню в заручниках у рамках своїх зусиль добитися превентивних поступок від президента США Дональда Трампа в переговорах про припинення війни».