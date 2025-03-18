ISW: Путін обходить домовленості США та України заради вигоди для Росії

Від 24 лютого 2022 року триває повномасштабна агресія Росії проти України

Як відомо, 18 березня має відбутись діалог між президентами США та Росії

Російський диктатор Путін намагається змінити послідовність переговорів, щоб підштовхнути Трампа до превентивних поступок у питаннях, які не є частиною американсько-українських домовленностей, але є частиною військових цілей Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ISW.

Аналітики ISW повідомляють, що Путін «частково досяг успіху в утриманні пропозиції про припинення вогню в заручниках у рамках своїх зусиль добитися превентивних поступок від президента США Дональда Трампа в переговорах про припинення війни».

ISW нагадує, що 11 березня США та Україна погодили пропозицію про тимчасове перемир'я, яке залежить від одночасного виконання з боку Росії.

Через декілька днів Путін відхилив пропозицію про тимчасове припинення вогню і заявив, що припинення бойових дій «має бути таким, щоб призвести до довгострокового миру та усунути початкові причини» війни.

Так, він відкинув один із головних принципів спільної пропозиції США та України про тимчасове припинення вогню, що передує офіційним переговорам про припинення війни.

Росія має намір включити у переговори питання української території, енергетики та активів, хоча у початковій пропозиції обговорювалися лише обмін полоненими, повернення депортованих дітей та затриманих цивільних.

ISW зазначили, що Путін використовує ситуацію, щоб вплинути на переговори з Трампом, змусивши США та Україну втратити важелі тиску у майбутніх домовленостях.

«Оскільки прийняття цих російських вимог у контексті переговорів про негайне припинення вогню позбавить США та України цінних важелів впливу під час майбутніх переговорів щодо забезпечення тривалого миру в Україні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що з нетерпінням чекає на розмову з російським диктатором Путіним. Трамп зазначив, що розмовлятиме з Путіним про війну в Україні. За його словами, багато елементів угоди щодо України узгоджено, але ще багато чого залишилося.

«Я дуже чекаю дзвінка з президентом Путіним», – написав він.

Як відомо, 18 березня має відбутись діалог між президентами США та Росії. Трамп неодноразово анонсував розмову з Путіним. Він ще раз це підтвердив 17 березня під час розмови з журналістами.

Тоді ж Трамп сказав: «Ми будемо говорити про землю. Ми будемо говорити про електростанції... Ми вже говоримо про це, про розподіл певних активів».

За його словами, він також обговорить із Путіним пропозицію про 30-денне припинення вогню в Україні.

Також на брифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт наголосила, що Трамп і Путін обговорять електростанцію, що розташована на кордоні Росії та України. Ймовірно, йдеться про Запорізьку атомну електростанцію.

У Білому домі також повідомили, що президент США буде готовий «використати важелі тиску» на РФ, якщо майбутні переговори з Путіним щодо України не виправдають очікувань.

Відомо, що американський президент Дональд Трамп під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним планує обговорити питання територій і «поділ певних активів» між РФ і Україною.