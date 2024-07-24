Мобілізація, деокупація Криму, звернення до українців за кордоном. Інтерв'ю Сирського The Guardian

Сирський запевнив: Україна має план, як деокупувати Крим, утім він є великою військовою таємницею

Головнокомандувач ЗСУ: «Ми зробимо все можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів 1991 року»

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський дав інтерв’ю британському виданню The Guardian, у якому розкрив масштаби російського війська на фронті, розповів про плани деокупувати Крим та мобілізацію в Україні. «Главком» зібрав головні тези.

«Співвідношення сил на фронті – на користь Росії»

На початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ мала 100 тис солдат, зараз їх кількість зросла до 520 тис., а до кінця 2024 року ворог планує збільшити чисельність своєї армії до 690 тис.

Крім того, окупанти переважають Україну за кількістю техніки удвічі, а то й утричі. Із 2022 року кількість російських танків зросла з 1700 до 3500, артилерійських систем – у три рази, а бронетранспортерів – з 4500 до 8900.

«Україна має план, як звільнити Крим»

Сирський запевнив: Україна має план, як деокупувати Крим, утім він є великою військовою таємницею. Однак головком переконаний: намір деокупувати півострів – цілком реалістичний.

«Ми зробимо все можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Ми повинні перемогти... щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають», – наголосив Сирський.

«Важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов'язок»

Одним із найнагальніших завдань для Сирського нині є пошук нових людей на заміну загиблим і пораненим українським солдатам. Головком підкреслив, що без мобілізації він не може створювати нові необхідні резерви та бригади, у той час як Росія нарощує свої сухопутні війська.

«Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов'язок. Я сподіваюся, що після перемоги вони зможуть розповісти своїм дітям, де вони були. Де ви були, коли всі громадяни України воювали в таких запеклих боях? Ось у чому питання», – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Водночас він наголосив, що не прагне досягати цілей будь-якою ціною або відправляти людей на безрезультативні атаки: «Ми прагнемо зберегти життя наших солдатів і не захищаємо руїни на смерть».

«Я знаю, ми переможемо, і я знаю як»

Сирський запевнив, що Україна робить усе для того, аби перемогти у війні.

«Я думаю, що треба бути дуже, дуже сміливим, щоб сказати, коли ми переможемо. Ми робимо все для того, щоб це сталося. Більш важливого завдання для нас просто не існує», – пояснив головнокомандувач.

«Дрони стали для РФ пасткою, а для деяких кораблів – могилою»

Сили оборони успішно використовують безпілотники-камікадзе дальнього радіуса дії для завдання ударів углиб території РФ. Так, за словами Сирського, під прицілом були близько 200 об'єктів критичної інфраструктури РФ – це об’єкти військової логістики, заводи, паливні склади та склади боєприпасів.

А морські дрони вже потопили близько третини Чорноморського флоту Росії.

«Це дійсно стало для них пасткою, а для деяких кораблів – могилою», – сказав головком.

«Я знаю, коли нам поставлять F-16»

Сирський запевнив, що знає, коли до України нарешті прибудуть винищувачі F-16, однак не назвав конкретної дати. За його словами, ці літаки працюватимуть за 40 км від поля бою, аби їх не збила протиповітряна оборона росіян.

«Ми добре відповімо, якщо росіяни здійснять новий штурм у Запорізькій області»

На запитання журналістів щодо чуток, мовляв, Москва планує черговий штурм на півдні Запорізької області, Сирський відповів: »Якщо це станеться, ми можемо дати їм (військам РФ - ред.) хорошу відповідь».

Нагадаємо, днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів зі Східного фронту. За його словами, ворог не зважає на доволі високий рівень втрат та продовжує рватися в напрямку Покровська. Жорсткі бої тривають в Красногоровці, в районах Прогреса, Залізного, Північного, Часового Яра.