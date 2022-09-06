Росія не хоче обмінювати полонених бойовиків «ЛНР», – Гайдай

На шахті, де примусово мобілізували понад 400 чоловіків, вже працюють жінки та пенсіонери

На численні чоловічі вакансії на промислових підприємствах Луганщини набирають вахтовиків з РФ. А у чоловіків – жителів так званої «ЛНР» – практично немає вибору. Або переховуватися до деокупації, або погодитися піти на загибель. Про це повідомляє голова Луганськогої ОВА Сергій Гайдай.

«Нещодавно повідомлялося про надважку ситуацію на колись провідній шахті «Довжанська-Капітальна», де примусово мобілізували понад 400 чоловіків і набрали на їх місця жінок та пенсіонерів. Під тінь «большого брата» потрапив і славнозвісний металургійний комбінат в Алчевську. Примусова мобілізація торкнулась навіть тих, в кого була бронь», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Росії неважливо, чи зможе працювати виробництво у майбутньому без цих спеціалістів, головніше – виконати план військкомату.

«Чоловіки, які ще залишаються в місті, розуміють, що влаштуватися на Алчевський металургійний комбінат – це одразу за першою зарплатою отримати повістку. Тому й не йдуть. На металургійному комбінаті працюють чоловіки з РФ. Кажуть, що перебувати в місті будуть не постійно. І з часом вахтовиків змінять інші, трохи підзароблять і поїдуть до своїх сімей», – додав Гайдай.

Тим часом у Луганську знаходиться велика кількість вбитих бойовиків, яких важко упізнати. Серед родичів військовослужбовців так званої народної міліції проводять відбір генетичного матеріалу для подальшої ідентифікації загиблих.

«Важче повернутися тим живим, які потрапили в полон. Як кажуть дружини, Росія кинула їх чоловіків в українському полоні і не хоче обмінювати. Обмінюють лише полонених росіян, а мобілізовані з Донбасу нікому не потрібні. Єдина можливість побачити свого чоловіка – деокупація», – зазначає голова ОВА.

Нагадаємо, триває 195-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.