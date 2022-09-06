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Росія не хоче обмінювати полонених бойовиків «ЛНР», – Гайдай

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія не хоче обмінювати полонених бойовиків «ЛНР», – Гайдай
У Луганську багато тіл вбитих бойовиків, яких важко упізнати
фото ілюстративне

На шахті, де примусово мобілізували понад 400 чоловіків, вже працюють жінки та пенсіонери

На численні чоловічі вакансії на промислових підприємствах Луганщини набирають вахтовиків з РФ. А у чоловіків – жителів так званої «ЛНР» – практично немає вибору. Або переховуватися до деокупації, або погодитися піти на загибель. Про це повідомляє голова Луганськогої ОВА Сергій Гайдай.

«Нещодавно повідомлялося про надважку ситуацію на колись провідній шахті «Довжанська-Капітальна», де примусово мобілізували понад 400 чоловіків і набрали на їх місця жінок та пенсіонерів. Під тінь «большого брата» потрапив і славнозвісний металургійний комбінат в Алчевську. Примусова мобілізація торкнулась навіть тих, в кого була бронь», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Росії неважливо, чи зможе працювати виробництво у майбутньому без цих спеціалістів, головніше – виконати план військкомату.

«Чоловіки, які ще залишаються в місті, розуміють, що влаштуватися на Алчевський металургійний комбінат – це одразу за першою зарплатою отримати повістку. Тому й не йдуть. На металургійному комбінаті працюють чоловіки з РФ. Кажуть, що перебувати в місті будуть не постійно. І з часом вахтовиків змінять інші, трохи підзароблять і поїдуть до своїх сімей», – додав Гайдай.

Тим часом у Луганську знаходиться велика кількість вбитих бойовиків, яких важко упізнати. Серед родичів військовослужбовців так званої народної міліції проводять відбір генетичного матеріалу для подальшої ідентифікації загиблих.

«Важче повернутися тим живим, які потрапили в полон. Як кажуть дружини, Росія кинула їх чоловіків в українському полоні і не хоче обмінювати. Обмінюють лише полонених росіян, а мобілізовані з Донбасу нікому не потрібні. Єдина можливість побачити свого чоловіка – деокупація», – зазначає голова ОВА.

Нагадаємо, триває 195-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Теги: росія окупанти Луганщина «ЛНР» війна полон мобілізація

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