Українські воїни відбили наступ ворога на п’ятьох напрямках

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 6 вересня

Триває 195-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 6 вересня.

Зберігається загроза масованих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування продовжують перебувати носії крилатих ракет морського базування «Калібр» противника.

В цілому, за минулу добу, противник завдав три ракетних та понад 35 авіаційних ударів, здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ніч на 6 вересня російські окупанти почали з підступних ракетних ударів по цивільних об’єктах у містах Бахмуті та Костянтинівці.

Противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Байрак і Асіївка Харківської області; Пришиб, Времівка, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новопіль Донецької області, Полтавка і Ольгівське Запорізької області, Біла Криниця, Білогірка і Костромка Херсонської області та Велике Артакове, Тернівка і Любомирівка Миколаївської області.

Волинський та Поліський напрямки

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник, застосовуючи наявні засоби вогневого ураження, продовжував обстріли військової та цивільної інфраструктури.

Сіверський напрямок

На Сіверському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Хрінівка Чернігівської області та Нова Гута, Сопич і Миропілля Сумської області.

Слобожанський напрямок

На Харківському напрямку обстрілів зазнали Уди, Соснівка, Світличне, Золочів, Прудянка, Великі Проходи, Нове, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Костянтинівка, Пришиб, Гусарівка та Чепіль.

На Слов’янському напрямку обстрілів зазнали Вірнопілля, Бражківка, Рідне, Долина, Краснопілля, Дмитрівка, Богородичне, Донецьке і Слов’янськ.

Донецький напрямок

На Краматорському напрямку обстрілів зазнали Крива Лука, Сіверськ, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Спірне;

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Григорівка, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве, Нью-Йорк, Юр’ївка, Опитне, Веселе та Майорськ.

На Авдіївському напрямку під ворожим вогнем були Авдіївка, Опитне, Первомайське і Мар’їнка.

На Новопавлівському напрямку обстрілів зазнали Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Шахтарське, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Костянтинівка.

Запорізький напрямок

На Запорізькому напрямку під ворожим обстрілом були Зелене Поле, Времівка, Ольгівське, Полтавка, Залізничне, Червоне, Гуляйпільське, Дорожнянка, Новоданилівка та Білогір’я.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював населені пункти Миколаїв, Новогригорівка, Яковлівка, Партизанське, Квітневе, Киселівка, Шевченкове, Тернові Поди, Правдине, Любомирівка, Степова Долина, Таврійське, Мирне, Степове, Новоолександрівка, Первомайське, Кобзарці, Петрівка, Зарічне, Іванівка, Токареве, Ольгине та Широке.

Злочини окупантів

Ворог продовжує вчиняти протиправні дії та розміщує особовий склад і військову техніку у дитячих садках (Верхній Рогачик), храмах московського патріархату (Червоний Маяк) в Херсонській області, а також використовує Святотроїцький храм у Малій Комишувасі Харківської області, як польовий шпиталь.

Наші перемоги

Сили оборони продовжують ведення оборонної операції, утримують визначені рубежі та не допускають просування противника вглиб території України.

Наші захисники успішно відбили спроби наступу ворога в районах Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака.

Угруповання Повітряних сил Збройних сил України продовжує відбивати ракетні та авіаційні удари противника, ефективно здійснює прикриття критичних об’єктів на території України. Силами протиповітряної оборони збито керовану крилату ракету над Миколаївською областю.

Протягом минулої доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала понад 30 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також інших військових об’єктів ворога.

Ракетні війська та артилерія продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління, логістичного забезпечення, знищення засобів протиповітряної оборони, вогневих засобів та живої сили противника.

В результаті злагодженої роботи авіації та артилерії вражено декілька взводних опорних пунктів, близько 5 позицій зенітних ракетних комплексів та артилерійську батарею противника. Втрати противника уточнюються.