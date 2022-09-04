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Росія взялася мобілізувати на війну безпритульних – ЗМІ

Надія Клочко
glavcom.ua
Росія взялася мобілізувати на війну безпритульних – ЗМІ
Чиновники Санкт-Петербурга агітують бездомних іти на службу до війська
фото з відкритих джерел

Петербурзькі центри безпритульних отримують для розповсюдження буклети про службу в армії

До петербурзької організації «Нічліжка», яка допомагає бездомним людям, днями прийшов чиновник з адміністрації Фрунзенського району міста та запропонував розповсюдити серед своїх підопічних буклети з інформацією про службу в армії за контрактом. Про це повідомляє місцеве видання «Ротонда» з посиланням на джерело в організації.

«Пропонував розкласти листівки про те, що закликають людей на службу за контрактом. Черговий розкладати листівки не дозволив, відправив до керівництва. Але до керівництва ніхто не прийшов», – сказав співрозмовник видання.

В адміністрації Фрунзенського району підтвердили цю інформацію. Там пояснили, що головною метою цієї акції є донести інформацію про службу за контрактом до всіх, до кого можливо.

Видання зазначає, що прочісувати місто у пошуках добровольців, які захочуть укласти контракт на участь у бойових діях в Україні, влада Петербурга розпочала наприкінці липня. Тоді в місті створили три «іменні батальйони». Рознарядку шукати людей, які захочуть у ці батальйони вступити, у серпні отримали від чиновників муніципальні депутати та керівники підприємств.

Як припускає видання, факт, що чиновники почали навідуватися у центри надання допомоги безпритульним свідчить про те, що потрібної кількості людей набрати поки не вдається. Щоб заохотити людей підписувати контракти до війська, окрім звичайної зарплати, учасникам «іменних батальйонів» обіцяють одразу виплатити по 300 тис. рублів із міського бюджету. У групі Міноборони РФ, присвяченій набору добровольців, нещодавно написали, що розглянуть і тих, кого минулого звільнили з армії через порушення умов контракту. Також реклама про набір контрактників почала звучати у петербурзькому метро.

Росія взялася мобілізувати на війну безпритульних – ЗМІ фото 1

Як відомо, раніше президент країни-агресорки Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ. Відповідно до указу, з 1 січня 2023 року штатну чисельність Збройних сил РФ збільшиться на 137 тис. осіб. 

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцькій раніше заявив, що російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив чисельність армії, аби залучити більше осіб для війни в Україні та показати Заходу «міць». Але навряд чи це йому допоможе. 

Нагадаємо, опитування громадської думки у Росії свідчать, що частка росіян, які уважно стежать за вторгненням їхньої країни в Україну, продовжує зменшуватися.

Додамо, раніше з'явилася інформація, що засновник приватної військової компанії «Вагнера» Євген Пригожин особисто вербує ув'язнених у російських колоніях, пропонуючи звільнення через пів року за участь у військових діях в Україні. 

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Теги: росія війна мобілізація

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