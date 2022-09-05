Батько в обмін на 10 тис. рублів: нові методи «мобілізації» на Луганщині

Щоб отримати 10 тис. рублів за відправлення дитини до школи, треба вказати персональні дані інших членів родини

Утримувати фронт окупантам нічим. Тому вони не просто хапають усіх, кого бачать, а й вдаються до нових методів виманювання чоловіків зі сховищ. Бо необхідно призвати ще 10 тисяч небажаючих стати «гарматним м’ясом». Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Так, наприклад, щоб отримати винагороду у 10 тис. рублів за відправлення дитини до школи, в заяві обов’язкового треба вказати персональні дані інших членів родини – тобто заради грошей мати має здати (можливо, лише в оренду, якщо повернеться) батька», – йдеться в повідомленні.

Крім того, на підприємствах так званої «ЛНР» встановили персональні квоти із призову контрактників. Обіцяють позачергову відпустку і збереження робочого місця у разі погодження. Якщо повернешся.

«Тільки от робочих місць, яких просто нікому зайняти, там і так вже вдосталь. А не погодишся – проводять довготривалі агітбесіди, щоправда, не в червоному кутку, а наодинці. Доки не погодишся», – додає Гайдай.

А от, наприклад, у Сватівському та Старобільському районах організували примусову заміну автомобільних номерів і паралельно зробили облік дієздатних чоловіків.

Раніше повідомлялося, що у Довжанську на Луганщині під час примусової мобілізації рашисти рвуть паспорти призовників.

Крім того, російські загарбники вигадали ще один план примусової мобілізації на Луганщині. Цього разу із залученням дітей. Жителі Луганська повідомляють про неодноразові випадки зникнення дітей віком від 14 до 18 років. Їх затримують до встановлення особистості. Процедура триває не 72 години, як зазвичай, а доки за дитиною не прийде батько або брат, яких ставлять перед вибором: якщо не дитина, то хто замість неї піде на фронт?