Росія не впустила на свою територію 14 вантажівок із пораненими окупантами

Частина поранених окупантів померла через відсутність належної медичної допомоги

Російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат під час бойових дій в Україні. Проте, країна-терористка не поспішає рятувати своїх вояків. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Так, 17 квітня цього року із тимчасово окупованої Луганської області в бік населеного пункту Уразово Бєлгородської області противник намагався здійснити медичну евакуацію. Для перевезення поранених окупантів було задіяно 14 вантажних автомобілів. При спробі перетину Державного кордону України на територію РФ із певних причин російська сторона не пропустила військову колону та розвернула її назад.

Відомо, що під час зазначеного переміщення частина військовослужбовців противника не вижила через відсутність належної медичної допомоги. Інша частина важкопоранених загарбників, понад 50 осіб, перевезена до шпиталю, що розгорнутий на базі Троїцької центральної районної лікарні.

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Нагадаємо, триває 423-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На них українські захисники відбили 53 ворожі атаки. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут.