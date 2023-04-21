ISW пояснив, навіщо Росії контрольно-пропускні пункти між РФ та окупованими територіями

Блокпости на контрольно-пропускних пунктах значно сповільнюють постачання російських боєприпасів на передову в Донецькій області, однак РФ усе одно не збирається від них відмовлятися

Росія має намір зберегти контрольно-пропускні пункти (КПП) між РФ та тимчасово окупованими територіями України з міркувань безпеки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Згідно з ним, російські «воєнкори» заявляють, що блокпости на КПП значно сповільнюють постачання російських боєприпасів на передову в Донецькій області.

«Путін, імовірно, намагається виправити затримки шляхом розширення штату, щоб прискорити перевірки на пунктах пропуску, і не думає про можливість усунення цих перешкод», – ідеться у звіті ISW.

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Аналогічно до посилення заходів безпеки біля Керченського мосту, Росія використовуватиме КПП з іншими окупованими територіями з міркувань безпеки. Крім того, вони заважатимуть чоловікам з окупованих територій тікати в Росію від примусової мобілізації.

«Існування цих контрольно-пропускних пунктів ще більше підкреслює, що російські чиновники не вважають жителів окупованої України громадянами Росії та керують як окупаційна влада, якою вони є, незважаючи на постійні заяви про те, що незаконно анексовані території є частиною Росії», – зауважили аналітики.

мапа боїв: ISW

Ключові висновки ISW