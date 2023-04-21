ISW пояснив, навіщо Росії контрольно-пропускні пункти між РФ та окупованими територіями
Блокпости на контрольно-пропускних пунктах значно сповільнюють постачання російських боєприпасів на передову в Донецькій області, однак РФ усе одно не збирається від них відмовлятися
Росія має намір зберегти контрольно-пропускні пункти (КПП) між РФ та тимчасово окупованими територіями України з міркувань безпеки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Згідно з ним, російські «воєнкори» заявляють, що блокпости на КПП значно сповільнюють постачання російських боєприпасів на передову в Донецькій області.
«Путін, імовірно, намагається виправити затримки шляхом розширення штату, щоб прискорити перевірки на пунктах пропуску, і не думає про можливість усунення цих перешкод», – ідеться у звіті ISW.
Аналогічно до посилення заходів безпеки біля Керченського мосту, Росія використовуватиме КПП з іншими окупованими територіями з міркувань безпеки. Крім того, вони заважатимуть чоловікам з окупованих територій тікати в Росію від примусової мобілізації.
«Існування цих контрольно-пропускних пунктів ще більше підкреслює, що російські чиновники не вважають жителів окупованої України громадянами Росії та керують як окупаційна влада, якою вони є, незважаючи на постійні заяви про те, що незаконно анексовані території є частиною Росії», – зауважили аналітики.
Ключові висновки ISW
- Кремль знизив у посаді командувача Тихоокеанським флотом РФ Сергія Авак'янця на тлі поточної раптової перевірки готовності, яка почалася 14 квітня. Незрозуміло, чи це пов’язано з його поганою роботою на поточних навчаннях чи з іншими причинами.
- Відомий російський військовий блогер розкритикував використання окупантами російських десантників (ВДВ), морської піхоти та сил спецназу як передової піхоти в Україні.
- Держдума РФ прийняла закон про надання статусу ветеранів донецького та луганського народного ополчення, який, можливо, може поширюватися на персонал ПВК, але формально не визнає формування ПВК.
- Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з урядовцями доручив віцепрем’єр-міністру РФ Марату Хуснулліну вирішити питання на КПП «Гуково», що вказує на те, що Росія продовжує кидати виклики інтеграції незаконно анексованої території України.
- Війська РФ продовжували обмежені наземні атаки в районі Кремінної.
- Російські джерела стверджували, що українські сили продовжували розвідку на північний захід від Сватового.
- Армія РФ продовжувала наземні атаки в районі Бахмута, на лінії фронту Авдіївка-Донецьк і на заході Донеччини.
- Окупанти продовжували оборонні приготування на півдні України, побоюючись можливого контрнаступу.
- Можливо, Кремль ліквідує або позбавляє пріоритету офіційні військові структури, контрольовані міністерством оборони, і дозволяє приватним військовим компаніям приймати своїх солдатів.
- Російська окупаційна влада продовжує націлюватися на українську молодь для консолідації суспільного контролю над окупованими територіями.
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