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Окупанти провалили штурм на кількох напрямках: дані Генштабу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти провалили штурм на кількох напрямках: дані Генштабу
Українські захисники відбили 53 атаки на чотирьох напрямках
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 423-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На них українські захисники відбили 53 ворожі атаки. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Протягом минулої доби противник завдав три ракетні і 30 авіаційних ударів та здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Імовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без значних змін. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На території республіки білорусь продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил російської федерації.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей певну кількість своїх військ. Протягом минулої доби здійснив обстріли населених пунктів Леонівка і Грем’яч Чернігівської області; Шалигине, Волфине і Кіндратівка – Сумської, а також Гоптівка та Вовчанські Хутори на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, противник здійснив спробу покращити тактичне положення, провів штурмові дії неподалік населеного пункту Лиман Перший, успіху не мав. Ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Верхньокам’янське, Спірне і Званівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої за місто Бахмут. Поблизу Григорівки та Богданівки противник вів безуспішні наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка, Залізне, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Степового, Первомайського та Невельського, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області та низки інших.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби відбито атаки противника в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів знову зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Вугледару. Обстріляв також Пречистівку, Новоукраїнку, Золоту Ниву, Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів. Серед них – Ольгівське, Павлівка, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Оріхів, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області, а також Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Втрати окупантів

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 17 квітня цього року з тимчасово окупованої Луганської області в бік населеного пункту Уразово Бєлгородської області противник намагався здійснити медичну евакуацію. Для перевезення поранених окупантів було задіяно 14 вантажних автомобілів. При спробі перетину державного кордону України на територію РФ з певних причин російська сторона не пропустила військову колону та розвернула її назад. Відомо, що під час зазначеного переміщення частина військовослужбовців противника не вижила через відсутність належної медичної допомоги. Інша частина важкопоранених загарбників, понад 50 осіб, перевезена до шпиталю, що розгорнутий на базі Троїцької центральної районної лікарні.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала п'ять ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ та артилерії уразили два райони зосередження живої сили, зенітно-ракетний комплекс та ще два важливі військові об’єкти противника.

Теги: Генштаб військові Авдіївка Херсон Макіївка ворог Бахмут ЗСУ війна

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