Вертоліт із окупантами «скупався» в Азовському морі

Тіло одного пілота вже сплило

У тимчасово окупованій Кирилівці на Запоріжжі у море впав російський гелікоптер. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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«Окупанти не дарма рекламують курортний сезон в Кирилівці. Пляжі тут такі привабливі, що не встояв навіть рашистський вертоліт – і з розгону так приземлився, що й частин не збереш. Та і пілот буквально втратив голову від краси Азовського узбережжя», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Веніславський анонсував сюрприз для українців під час контрнаступу ЗСУ.

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Тим часом Росія готує оборонні позиції в тимчасово окупованому Криму і збирається перекинути туди близько 400 військовослужбовців строкової служби.

До слова, триває 421-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.