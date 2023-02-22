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Росія опублікувала оновлену карту бойових дій в Україні (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росія опублікувала оновлену карту бойових дій в Україні (фото)
У Росії повідомили про ситуацію у зоні бойових дій
www.slovoidilo.ua

Офіційний представник міноборони РФ доповів свою версію ситуації у зоні бойових дій в Україні

Міноборони Росії оприлюднило карту бойових дій в Україні станом на понеділок, 20 лютого. Відеозапис опублікував офіційний Telegram-канал військового відомства.

Карта відображає зміни в зоні військових дій та найважливіші події останньої доби, зокрема зіткнень та обстрілів між ЗСУ та російськими окупантами. На ній також подано відомості про нібито втрати Збройних сил України.

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Згідно із заявою офіційного представника міноборони генерал-лейтенанта Ігоря Конашенкова, російські солдати воюють із ЗСУ на чотирьох основних напрямках – куп'янському, краснолиманському, донецькому та південнодонецькому.

Окупанти заявляють, що на херсонському напрямку нібито було вражено два склади боєприпасів ЗСУ, а також знищено дві гаубиці Д-30. Крім того, за даними росіян, за добу ракетні війська та артилерія нібито вразили 84 артилерійські підрозділи ЗСУ та пункт тимчасового базування так званих «іноземних найманців». Повітряно-космічні сили Росії відрапортували начальству, що завдали удару по цеху виробництва та ремонту мінометів та боєприпасів, які біля міста Суми.

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Втім, за даними Міноборони Британії, окупаційні війська продовжують штурмувати позиції Сил оборони на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. На цих ділянках фронту точаться запеклі безперервні бої.  На інших напрямках, зокрема у Запорізькій та Харківській областях, також йдуть бойові дії, проте не такі інтенсивні. Лінія фронту стабільна. Водночас, оккупанти постійно обстрілюють мирні населені пункти на сході та півдні України. на підтвердження інформації, британська розвідка оприлюднила свою карту військових подій в Україні.

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Нагадаємо, триває 364-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Куземівка і Діброва Луганської області та Федорівка, Ягідне, Берхівка, Бахмут і Курдюмівка на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 22 лютого.

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Теги: Бахмут ворог втрати Telegram Міноборони

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