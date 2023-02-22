Буданов розповів, як українська розвідка обходить російські спецслужби

Російські спецслужби не можуть визначити, хто саме з олігархів є українським агентом

Російські спецслужби намагаються знайти українських агентів за родинними зв'язками. Проте така тактика, на думку української розвідки, неефективна. Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів в інтерв'ю Forbes.

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Він підтвердив, що українська розвідка має джерела серед російських олігархів. Проте Буданов зазначив, що росіянам буде складно визначити, хто з приблизно сотні олігархів допомагає Україні.

Буданов розповів, що 2,5 роки тому розвідка зробила контрольований злив інформації з одного питання, окресливши коло, звідки вона могла вийти.

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«Знаєте, яка була реакція росіян? Вони почали ретельно перевіряти усіх, хто під це коло підпадав. Звузили його приблизно до 30 осіб. Після цього вони дійшли до того, що хтось із цих 30 точно має бути. Почали перевіряти всіх поліграфами та шукати родинні звʼязки», – сказав Буданов.

За його словами, усі 30 росіян потрапили під роздачу, оскільки мали родинні зв'язки з українцями. Деяких з цього числа звільнили, інших – ув'язнили.

«Так сталося, що наші країни тісно пов’язані. Якщо вони підуть тією ж логікою, то увесь світ аплодуватиме», – додав розвідник.

Нагадаємо, Кирило Буданов вважає, що вирішальні бої в Україні розпочнуться навесні. На його думку, це стане переломним моментом у війні. Він також розповів, як росіяни змінили тактику після численних поразок на полі бою.