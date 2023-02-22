Озброєння Made in Ukraine: як держава продемонструвала оборонну міць у ОАЕ

Україна на міжнародній оборонній виставці в ОАЕ представила своє новітнє озброєння, і отримала чимало нових клієнтів

За лічені дні до того, як світ готується вшанувати першу річницю російського вторгнення в Україну, наша країна взяла участь на Міжнародній оборонній виставці в (Idex), що проводиться раз на два роки Абу-Дабі. Про це пише місцеве видання Thenationalnews.

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Кілька вітчизняних компаній привезли продемонструвати найновіше та найсучасніше обладнання – від безпілотників до ракетних систем і тактичного одягу, представники компанії сказали, що вони прийшли, щоб показати світові, що Україна переможе у війні проти Росії, а також привернути увагу до зброї, яку вони можуть запропонувати іншим країнам для свого захисту.

«Ми хочемо показати, що ми тут, і ми на ринку», – сказав керівник відділу розвитку бізнесу «Укр Спец Системс» Ігор Маслов, українського виробника безпілотників, заснованого в 2014 році.

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«Ми будемо продовжувати нашу боротьбу не лише всередині України, а й за її межами», – сказав Маслов, демонструючи два безпілотники, які використовувалися на війні в Україні для спостереження, виявлення артилерії та підтримки. «Ми хотіли б поділитися нашими технологіями та досвідом, щоб показати всім, що у нас є власна зброя, яку ми використовуємо в Україні. Після того, як ми виграємо війну, цей продукт буде популярним», – переконаний представник компанії-виробника.

Українське державне Київське конструкторське бюро («Луч») виготовляє ракету «Нептун», яка, за численними повідомленнями, потопила російський корабель «Москва» минулого року, також було присутнє, демонструючи свої ракетні системи та протитанкову зброю. Але компанія заявила, що поки що зосереджена на внутрішньому ринку України. «Ми тут, щоб показати, що продовжуємо працювати, незважаючи на російське вторгнення та спроби знищити нашу країну», – сказав Олег Скляр, керівник проекту «Луч».

«У нас було багато гостей із Саудівської Аравії та ОАЕ. Усі були здивовані, побачивши Україну, але були раді. Люди підтримують Україну. Сподіваємося, що після перемоги повернемося на ринок».

«УкрСпец Системи» та «Луч» входять до складу Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (Naudi). Заснована в 2020 році, вона об’єднує багато національних оборонних компаній, компаній з виробництва озброєнь і боєприпасів. Зазначено, що 10 компаній під його егідою братимуть участь у виставці Idex цього року.

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Ще одна українська компанія – не пов’язана з Naudi – також відкрила свій стенд. Olteks, виробник військового одягу, заявив, що прагне вийти на нові ринки в Перській затоці. Менеджер з експорту компанії, Лариса Тер-Мінасян сказала, що українські фірми пишаються тим, що стали частиною заходу в Абу-Дабі після такого складного року на батьківщині.

Росія також мала павільйон на Idex, неподалік від українських компаній, над автострадою біля води. Тут також демонструвалася частина зброї, яку Росія використовувала у війні. На запитання, чи стикався хтось з української сторони з російськими делегатами, пан Скляр відповів швидко. «Їм пощастило не пройти повз».

Нагадаємо, нещодавно делегація США на авіашоу Aero India стала однією з найбільших. Крім F-35, Штати також привезли винищувачі F-16 і Super Hornet, і бомбардувальник B-1B. Натомість Росія, мала номінальну присутність. Її держекспортер зброї «Рособоронекспорт» мав спільний стенд з United Aircraft і «Алмаз-Антей», демонструючи міні-моделі літаків, вантажівок, радарів і танків.