Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лікарні Горлівки переповнені пораненими окупантами – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Лікарні Горлівки переповнені пораненими окупантами – Генштаб
На Херсонщині окупанти зазнали великих втрат
фото: Генштаб

Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по 30 об’єктах противника

Триває двісті дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За поточну добу російські окупанти завдали сім ракетних та 20 авіаційних ударів, здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Унаслідок терористичних дій російських військ за поточну добу постраждала інфраструктура більш як 20 населених пунктів.  Серед них Слов’янськ, Сіверськ, Соледар, Бахмут, Вугледар, Степне, Нікополь та Очаків. В населеному пункті Печеніги окупанти намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища, успіху не мали.

Зберігається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів та різнокаліберної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Михайлове і Гута Студенецька Чернігівської області та Нововасилівка і Рясне Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Дергачі, Фиголівка, Дворічна, Шевченкове, Куп’янськ а Кам’янка;

на Краматорському напрямку – Ярова, Пришиб, Донецьке, Серебрянка, Щурове, Райгородок, Озерне, Крива Лука, Миколаївка, Сіверськ, Івано-Дар’ївка, Роздолівка, Олександрівка та Григорівка;

на Бахмутському напрямку – Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ та Нью-Йорк;

на Авдіївському напрямку – Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське;

на Запорізькому напрямку – Новосілка, Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомайорське, Залізничне, Гуляйполе, Малинівка, Червоне, Дорожнянка, Малі Щербаки, Мала Токмачка та Кам’янське.

На Південнобузькому напрямку

Обстрілів з боку противника зазнали понад 25 населених пунктів.  Зокрема, Високопілля, Миролюбівка, Новогригорівка, Білогірка, Благодатівка, Широке, Зоря, Шевченкове, Тернові Поди, Правдине, Мирне та Олександрівка.

В результаті успішних дій підрозділів Сил оборони на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує зазнавати значних втрат. Лікувальні заклади міста Горлівка переповнені важкопораненими військовослужбовцями окупаційних військ. Крім того, з території  Херсонської області на тимчасово окуповану територію Донецької області переміщено два великогабаритних вантажних автомобіля з тілами загиблих осіб з 1 армійського корпусу збройних сил російської федерації. Кількість уточнюється.

Через невдале проведення заходів прихованої мобілізації, військово-політичним керівництвом російської федерації прийнято рішення щодо виведення підрозділів 217-го парашутно-десантного полку з території Сирійської Арабської Республіки та їх подальшої підготовки до перекидання на територію України.

Підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка.

Протягом поточної доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони уразила 12 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та одну позицію зенітного ракетного комплексу. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили один БпЛА ворога.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу завдали вогневого ураження по 30 об’єктах противника. Зокрема, по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 районах зосередження артилерії, а також 3 складах боєприпасів. Загальні втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, російські загарбники виміщають свою ненависть за поразки, які зазнають від ЗСУ на цивільних – ґвалтують жінок. Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку перехопила СБУ.

Читайте також:

Теги: авіація Бахмут втрати Генштаб Горлівка інфраструктура озброєння Озерне окупанти Слов’янськ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські військові проходять навчання з естонськими інструкторами
Як естонці тренують українських військових: Генштаб ЗСУ показав фото
18 вересня, 15:40
За минулу добу ЗСУ відбили атаки противника в районах чотирьох населених пунктів
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
Сьогодні, 06:55
Захисники вже знищиди 2212 танків противника
ЗСУ ліквідували майже 55 тис. окупантів, – Генштаб
Вчора, 09:22

Події в Україні

Рашисти обстріляли село на Харківщині, є загиблі. Поранені діти 
Рашисти обстріляли село на Харківщині, є загиблі. Поранені діти 
Зеленський обговорив з Ердоганом безпекові питання
Зеленський обговорив з Ердоганом безпекові питання
Лікарні Горлівки переповнені пораненими окупантами – Генштаб
Лікарні Горлівки переповнені пораненими окупантами – Генштаб
В окупованому Маріуполі рашисти заарештували підлітків, які співали гімн України (відео)
В окупованому Маріуполі рашисти заарештували підлітків, які співали гімн України (відео)
Історія вбитого рашистами бійця, чию руку з жовто-блакитним браслетом побачив весь світ
Історія вбитого рашистами бійця, чию руку з жовто-блакитним браслетом побачив весь світ
Глава Луганської ОВА оцінив перспективи деокупації області 
Глава Луганської ОВА оцінив перспективи деокупації області 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
«Зміни незворотні». Соратник Путіна виступив із цинічною заявою про «референдуми»
104K
Часткова анексія двох областей поставить Кремль у дивне становище – ISW
77K
Сигнали тривожні для України та світу. Навіщо Патрушев їздив до Китаю
61K
Уряд готовий співпрацювати з окупаційними адміністраціями. Скандальні закони вже у Раді
27K
Журналісти з’ясували, скільки в’язнів уже завербувала ПВК «Вагнера»
25K
Соцмережі передбачили, хто може стати президентом після Путіна

Новини

Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
Сьогодні, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
Сьогодні, 06:55
ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
Вчора, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
18 вересня, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту