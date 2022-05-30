Війна в Україні та Сирія: головні тренди

Анкара намагається вичавити максимум із нинішньої ситуації

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Первое. Обострение противостояния между США и РФ, по сути нивелирует их непубличные договорённости о совместном ситуативном сдерживании Турции и Ирана. Теперь России всё равно.

Второе. Лёгкая пикировка РФ с Турцией. Анкара пытается выжать максимум из нынешней ситуации, и склонить РФ к уступкам, в частности позволить зайти ещё глубже в северную Сирию и взять под контроль два курдских анклава, где присутствуют сирийские правительственные войска и российская военная полиция.

Третье. Тактическое усиление Ирана. Пользуясь отвлеченностью РФ в Украине и проседанием их отношений с Израилем, иранцы усиливают влияние на юге, западе и востоке страны, где раньше их сдерживали российско-американские, российско-израильские или российско-турецкие договорённости.

Четвертое. «Беларусизация» Башара Асада. Попав в ситуацию Лукашенко, президент Сирии пытается с одной стороны демонстрировать лояльность, дабы не потерять единственного крупного союзника, а другой рукой «хэджировать риски» и наводить мосты с альтернативными партнерами – ОАЭ, Ираном, Саудовской Аравией и даже Турцией.

Пятое. Ухудшение социально-экономического кризиса. Санкции против РФ уменьшают поддержку РФ и усугубляют гуманитарную ситуацию в Сирии, которая становится одним из эпицентров «глобального голода», о котором предупреждает ООН. Что с этим делать – ни у кого ответов нет. Активны тут лишь Иран, Египет и ОАЭ.

Джерело: блог Іллі Куси

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