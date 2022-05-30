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    Думки вголос

    Війна в Україні та Сирія: головні тренди

    • Ілія Куса

      експерт Українського інституту майбутнього

    •  glavcom.ua
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    Санкції проти РФ зменшують підтримку РФ та посилюють гуманітарну ситуацію в Сирії - Війна в Україні та Сирія: головні тренди
    Санкції проти РФ зменшують підтримку РФ та посилюють гуманітарну ситуацію в Сирії
    фото із соцмереж

    Анкара намагається вичавити максимум із нинішньої ситуації

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    Первое. Обострение противостояния между США и РФ, по сути нивелирует их непубличные договорённости о совместном ситуативном сдерживании Турции и Ирана. Теперь России всё равно.

    Второе. Лёгкая пикировка РФ с Турцией. Анкара пытается выжать максимум из нынешней ситуации, и склонить РФ к уступкам, в частности позволить зайти ещё глубже в северную Сирию и взять под контроль два курдских анклава, где присутствуют сирийские правительственные войска и российская военная полиция.

    Третье. Тактическое усиление Ирана. Пользуясь отвлеченностью РФ в Украине и проседанием их отношений с Израилем, иранцы усиливают влияние на юге, западе и востоке страны, где раньше их сдерживали российско-американские, российско-израильские или российско-турецкие договорённости.

    Четвертое. «Беларусизация» Башара Асада. Попав в ситуацию Лукашенко, президент Сирии пытается с одной стороны демонстрировать лояльность, дабы не потерять единственного крупного союзника, а другой рукой «хэджировать риски» и наводить мосты с альтернативными партнерами – ОАЭ, Ираном, Саудовской Аравией и даже Турцией.

    Пятое. Ухудшение социально-экономического кризиса. Санкции против РФ уменьшают поддержку РФ и усугубляют гуманитарную ситуацию в Сирии, которая становится одним из эпицентров «глобального голода», о котором предупреждает ООН. Что с этим делать – ни у кого ответов нет. Активны тут лишь Иран, Египет и ОАЭ.

    Джерело: блог Іллі Куси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти США Сирія ООН війна Анкара Україна окупація #stoprussia
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    Війна в Україні та Сирія: головні тренди