Сирія знову в центрі уваги. Що сталося

українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

Туреччина планує власну «спеціальну військову операцію» проти курдів на півночі Сирії

Туреччина планує власну «спеціальну військову операцію» проти курдів на півночі Сирії

Загострення суперечки між Ердоганом, Раїсі та Путіним щодо півночі Сирії

Все більше увага світу прикута до Сирії. Низка подій відбуваються останніми днями, проте чітких пояснень та прогнозів поки немає.

Зняття санкцій ЄС

Неочікувано ЄС зняв санкції з сирійської приватної авіакомпанії Cham Wings, яка за неофіційними даними належить двоюрідному брату Башара Асада – Рамі Махлуфу. Офіційно нею керує бізнесмен Іссам Шаммут.

Санкції були накладені в грудні 2021 після того, як ЄС звинуватив її в доставці людей до Білорусі, щоб вони могли перетинати зовнішні кордони блоку (криза мігрантів, штучно створена Лукашенко).

Згідно із заявою, поширеною речником ЄС у Бейруті, рішення ЄС виключити Cham Wings зі списку санкцій було підписано 18 липня Жозепом Борреллем.

Нібито санкції знято через те, що компанія припинила діяльність, за яку вони були накладені.

Після ізраїльських авіаударів по міжнародному аеропорту Дамаска Cham Wings виступив з ініціативою перенаправити всі свої пасажирські літаки A320 до Алеппо.

Сирійський бізнесмен Фарес аль-Шіхабі, який також є акціонером Cham Wings, може використати свої посади голови Торгово-промислової палати Алеппо та Федерації торгівлі та промисловості Сирії для проведення кампанії за реформу транспортного сектору країни, чиї проблеми були ще більше висвітлені через закриття повітряного транспорту в Дамаску.

З аеропорту Алеппо вже почали виконуватися рейси до таких місць, як Шарджа, Кувейт і Абу-Дабі.

Посол Бахрейну в Дамаску Вахід Мубарак Сайяр 23 червня заявив про посилення співпраці з Сирією в транспортній сфері.

Загострення суперечки між Ердоганом, Раїсі та Путіним щодо півночі Сирії

Туреччина планує власну «спеціальну військову операцію» проти курдів на півночі Сирії.

Це не влаштовує Іран та Росію, які підтримують в Сирії режим Асада та хочуть, щоб під його контролем була як можлива більше частина країни.

На вчорашній тристоронній зустрічі це було одним з головних питань та, схоже, компроміс так і не був знайдений.

Операція Ердогана в Сирії не влаштовує і США, проте з інших причин

Будь-яке вторгнення ризикує порушити вже інтернаціоналізований конфлікт, через який мільйони людей стали біженцями.

Угруповання «Демократичні сили Сирії», яке підтримується Сполученими Штатами, попередило, що турецький напад завадить операціям проти «Ісламської держави» в регіоні.

Джерело: блог Агії Загребельської

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