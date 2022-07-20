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    Політика

    Сирія розірвала дипломатичні відносини з Україною у відповідь на рішення Києва

    Сирія розірвала дипломатичні відносини з Україною у відповідь на рішення Києва
    фото з відкритих джерел

    Українське Міністерство закордонних справ 30 червня повідомило, що Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирійською Арабською Республікою

    Сирія ухвалила рішення розірвати дипломатичні відносини з Україною «відповідно до принципу взаємності у відповідь на аналогічне рішення Києва». Про це повідомляє державне інформаційне агентство Сирії Sana з посиланням на джерело в МЗС.

    Українське Міністерство закордонних справ 30 червня повідомило, що Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирійською Арабською Республікою внаслідок визнання цією країною «незалежності» самопроголошених ДНР та ЛНР. В МЗС зауважили, що розглядають рішення Сирії «як недружній акт щодо України, посягання на її суверенітет та територіальну цілісність, грубе порушення українського законодавства, статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права».

    Нагадаємо, 30 червня Україна заявила про розрив дипломатичних відносин з Сирією без розриву консульських відносин.

    29 червня стало відомо, що Сирія визнала незалежність так званих «Л/ДНР». Варто зазначити, що єдиною країною, яка визнала псевдореспубліки, є Росія.

    Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не визнаватиме «Л/ДНР» на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, на якому був присутній російський диктатор Володимир Путін.

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    Теги: росія окупанти дипломатія Сирія війна Україна суверенітет окупація #stoprussia
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    Сирія розірвала дипломатичні відносини з Україною у відповідь на рішення Києва