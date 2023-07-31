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Росія планує «великий наступ» цього літа: ЗСУ назвали напрямок

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія планує «великий наступ» цього літа: ЗСУ назвали напрямок
Окупанти посилюють активність на лінії Сватове – Кремінна
фото з відкритих джерел

Для «стратегічної» операції російські війська направили значну кількість погано навченого персоналу

30 липня російські війська продовжували наступ на лінії Сватове – Кремінна, але підтверджених успіхів не досягли. Посилення російської наступальної активності на цій лінії є частиною підготовленої великої наступальної операції. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни з посиланням на речника Східного угруповання військ Сергія Череватого.

Череватий заявив, що російські війська цього літа планують провести «стратегічну» операцію на Куп'янському напрямку і розцінюють її як «великий наступ». За його даними, для цієї операції російські війська направили в цей район значну кількість погано навченого персоналу. Череватий додав, що російські сили спираються на наявні піхотні, російські повітряно-десантні (ВДВ) і «Барс» (російські бойові резерви) з’єднання та підрозділи, а також воєнізовані роти, такі як «Ветерани» і «Тигр», і невизначені чеченські » Ахмат». 

«Російські війська досягли лише обмежених успіхів після посилення наступальної активності в цьому районі, і ISW не помітила візуального підтвердження нещодавніх російських заяв про значне просування вздовж лінії Сватове – Кремінна. Російські війська, можливо, нещодавно посилили наступальну активність на цьому напрямку, щоб скористатися перевагами оперативної зосередженості України на більш критичних ділянках фронту, але навряд чи досягнуть значного прогресу в наступі», – вважають аналітики.

Нагадаємо, триває 523-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового на Харківщині. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Кіндрашівка, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

Теги: війна росія окупанти ЗСУ

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