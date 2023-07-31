Чому Росія мовчить про удар ЗСУ по Чонгарському мосту? Оцінка ISW

Кремль закриває рота російським блогерам

Російські військкори мовчать про удар Збройних сил України по Чонгарському мосту, який сполучає материкову Україну з окупованим Кримом. Кремль наказав їм обходити «незручні» теми. Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

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ЗСУ 29 липня повідомили, що здійснили успішний удар по мосту Чонгар на трасі М-18 (Джанкой –Мелітополь) між окупованим Кримом та окупованим лівобережжям Херсонщини.

Аналітики звернули увагу на відсутність будь-якої дискусії російських мілблогерів щодо українського удару. Були й такі Z-блогери, які просували заяву голови окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо про те, що росіяни нібито перехопили 12 українських крилатих ракет Strom Shadow, націлених на міст.

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Зазначається, що єдиним іншим джерелом у РФ, яке прокоментувало удари, був місцевий російський новинний Telegram-канал – він посилив передбачувані заяви російських «туристів» у цьому районі про те, що міст закрито для руху.

Загалом російські військкори відреагували на український удар по Чонгарському 22 червня масовим обуренням і занепокоєнням. При цьому активно коментували цю тему російські блогери, які регулярно коментують як успішні, так і нібито невдалі українські удари по російській логістиці.

Експерти пояснили, що міст Чонгар є помітним вузьким місцем уздовж важливої ​​російської наземної лінії зв’язку (GLOC), тож дуже малоймовірно, що російські блогери добровільно проігнорували б успішний або невдалий український удар по цьому об’єкту.

Раніше ISW оцінювало, що вибрані російські військкори, можливо, формують своє висвітлення війни в Україні на користь кремлівських наративів, тому що бояться покарання Кремля після усунення відомих критичних голосів у російському інформаційному просторі, зокрема провоєнного критика Ігоря Гіркіна і ватажка групи «Вагнера» Євгена Пригожина.

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«Однак загальний страх перед покаранням Кремля навряд чи призведе до такої майже загальної відсутності висвітлення драматичної події, і більш імовірно, що конкретна директива Кремля не висвітлювати збої в критично важливих GLOC спричинила цю відсутність звітності», – підсумували аналітики.

мапа боїв: ISW

Інші висновки ISW

Російський диктатор Володимир Путін неправдиво назвав поточний український контрнаступ перешкодою для переговорів.

ЗСУ вели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту, на окремих із них мали успіх.

Окупанти вели наступальні операції на рубежах Сватове – Креміна та Авдіївка –Донецьк і не досягли успіху.

ЗСУ вели наступальні операції на південний і північний захід від Бахмута і досягли успіхів на цьому напрямку.

Українці продовжували наступальні операції в західній частині Донецької та Запорізької областей і досягли незначного прогресу.

Російські джерела стверджували, що війська РФ контратакували та повернули втрачені позиції на заході Донеччини та заході Запорізької області.

Російські джерела стверджували, що в РФ чиновники планують регулювати діяльність волонтерів, які забезпечують російські військам в Україні.

29 липня в окупованому Маріуполі Донецької області українські партизани саботували російську військову техніку.

Нагадаємо, що 29 липня українські військові завдали удару по мосту в Чонгарі, який сполучає материкову територію України з окупованим Кримом. За даними ЗСУ, наші оборонці порушили логістичні шляхи окупантів.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 22 червня в окупованому Криму також було підірвано Чонгарський міст. Російські пропагандисти показали наслідки удару по: бідкаються, що снаряд пройшов крізь міст та зруйнував дорожнє полотно.