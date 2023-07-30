Унікальна операція. ЗСУ розкрили деталі звільнення Старомайорського

Штурмовики просувалися зі спеціальними знаряддями, щоб знімати ворожі розтяжки, а потім робили підрив

Українські воїни звільнили село в умовах тотального мінування

Українським захисникам доводилося просуватися по мінним полям для звільнення села Старомайорське у Донецькій області. Окупанти залишили багато пасток. Про спікер Сил оборони Таврійського напрямку капітан Валерій Шершень розповів в ефірі телемарафону.

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Він пояснив, що українські воїни звільнили Старомайорське в умовах тотального мінування. За його словами, операція була унікальною.

«Коли наші штурмовики перейшли за середину села Старомайорське, на південну околицю, то зіштовхнулися з тотальним мінуванням. Росіяни замінували все що тільки можливо, навіть наші спеціалісти зі ССО були озадачені, наші інженери мали багато роботи, а сапери вдавалися до різних хитрощів при розмінуванні, – сказав Шершень.

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Як розповів речник, було багато пасток, які залишили окупанти. Штурмовики просувалися зі спеціальними знаряддями, щоб знімати ворожі розтяжки, а потім робили підрив.

«Якщо пелюстку (міну, – ред.) знаходили, то довгою палкою треба було по ній бити, щоб пелюстка підірвалася. Як правило протипіхотні міни не чіпають, їх тільки помічають, бо під ними можуть бути допоміжні гранати", - розповів він.

Шершень зазначив, що українські інженери не змогли евакуювати трофейну техніку зі Старомайорського через мінні поля.

«Є такі так звані «мінні шлагбауми» – перекриття шляхи у вигляді мінування, об'їхати їх неможливо, бо глибокі, широкі вирви від авіабомб. До того ж ґрунтові дороги розм'якли після дощів. Загалом ситуація контрольована, село дещо обстрілюється з артилерії та мінометів», – заявив він.

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Раніше військово-морські сили показали відео, на якому українські морпіхи проводять стабілізаційні дії у деокупованому селі Старомайорське, що на Донеччині.

Нагадаємо, ввечері 27 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони звільнили населений пункт Старомайорське. Українські військові показали, як проходила контрнаступальна операція.

До слова, триває 520-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень між російськими окупантами та українськими Силами оборони.