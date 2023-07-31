ЗСУ відбили ворожу атаку на Харківщині. Зведення Генштабу

Триває 523-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

Сьогодні вночі Росія завдала ракетного удару по місту Харків. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетні, 42 авіаційні удари та здійснив 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Імовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулося понад 20 бойових зіткнень на фронті.

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Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів. Зокрема, постраждали Сеньківка та Бучки Чернігівської області; Середина-Буда і Прогрес на Сумщині та Вовчанськ і Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового на Харківщині. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Кіндрашівка, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Іванівки, Серебрянки і Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка на Луганщині та Торське, Спірне, Берестове і Роздолівка Донецької області.

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На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Кліщіївки, Білої Гори та Костянтинівки. Від ворожих артобстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед яких Васюківка, Кліщіївка, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Олександропіль, Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Нетайлове та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Мар’їнки та Побєди. Противник обстріляв понад 10 населених пунктів, серед яких Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Георгіївка та Гостре Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорського. Здійснив обстріли населених пунктів Благодатне, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Зміївки Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед яких Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Дмитрівка, Берислав, Веселе, Антонівка, Херсон, Берегове та Велетенське Херсонської області.

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Водночас Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Безчинства росіян на окупованих територіях

Росія продовжує здійснювати незаконну інтеграцію тимчасово окупованих територій у своє інформаційне середовище. Так, до населеного пункту Мілове Луганської області, прибули військовослужбовці російських окупаційних військ для підключення міського зв’язку та інтернету до російських операторів – прокладають кабелі зв’язку з території РФ.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші захисники знищили чотири ударні безпілотники «Шахед-136» та чотири розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс противника, вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби, а також два райони зосередження особового складу ворога.