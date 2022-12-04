Росія призупинила удари «шахідами» по Україні: названо причину

Використовувати дрони з Ірану росіянам заважають морози

Росія майже перестала запускати іранські дрони-камікадзе Shahed-136 для ударів по Україні через несприятливі погодні умови. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив помічник командувача Об’єднаних сил ЗСУ Євген Сілкін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Будь-які літальні апарати, якими є дрони, виготовлені з пластику та з таких матеріалів, які чутливі до морозів та погодних умов. Ми маємо в даний час лише тренування бомбардувальної авіації, яка здійснює переміщення, яке тренується з дозаправкою в небі. А дрони поки що призупинили свою діяльність», – розповів він.

Силкін також зазначив, що Росія так само може продовжувати накопичувати БПЛА та іншу зброю.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На жаль, у нас немає можливості зупинити постачання як дронів, так і бомб для Росії. Але ми отримуємо достатню кількість засобів протиповітряної оборони від західних партнерів. Наші військовослужбовці навчаються керувати цими комплексами, і зараз ми вже можемо говорити, що ми збиваємо близько 75-80% повітряних цілей. Це дуже добре. Але призупинити, на жаль, ми не можемо ці поставки зброї для Росії», – додав він.

До слова, Росія відчуває дефіцит розвідувальних БПЛА «Орлан-10» вітчизняного виробництва. Вихід з кризи Москва бачить у закупівлі більшої кількості іранських дронів.