Для чого Україні морські дрони: роз’яснення Міноборони

Морські дрони України використає для захисту цивільних об'єктів шляхом продовження кампанії по відправленню флоту РФ на дно

Україні потрібні морські дрони, щоб атакувати флот Російської Федерації і таким чином захищати цивільні об’єкти. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков на брифінгу.

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Міністр нагадав, що на початку вторгнення Росії українська морська акваторія була заблокована. Тому спочатку українські військові атакували російський крейсер «Москва» двома протикорабельними ракетами «Нептун». За його словами, втрата флагмана російського Чорноморського флоту стала одним з найважливіших етапів звільнення острова Зміїний. Після цього був розблокований «зерновий коридор».

А коли Україна отримала сучасні системи «Гарпун», захисники відігнали російський флот ще далі.

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«Тому сьогодні вони (окупанти – «Главком») використовують надводні та підводні носії для запуску по Україні «Калібрів» та інших ракет надводного базування. Тому гуманітарна задача – продовжити вивозити зерно у світ, захищати наші цивільні об'єкти шляхом продовження кампанії по відправлення російського флоту на дно... Саме для цієї мети нам потрібні надводні та підводні дрони», – сказав Резніков.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про формування в Україні спеціального морського флоту, що складатиметься зі 100 морських дронів. Відомо, що морські дрони захистять Україну від російських ракет та допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден

Мінцифри повідомило, що вартість одного дрона складає 10 млн грн. За один день планується зібрати кошти на 10 безпілотних надводних апаратів.

За кілька годин українці зібрали кошти на перший морський дрон. Він матиме символічну назву – «Херсон».

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