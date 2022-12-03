Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Знищено дрони та живу силу противника: Генштаб оновив втрати

Надія Карбунар
glavcom.ua
Знищено дрони та живу силу противника: Генштаб оновив втрати
ЗСУ ефективно нищать окупантів
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

ЗСУ ліквідували за добу пів тисячі окупантів

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 510 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 90 600 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 3 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 90 600 (+510) осіб ліквідовано;
  • танків – 2917 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 5886 (+3) од;
  • артилерійських систем – 1906 (+1) од;
  • РСЗВ – 395 (+0) од;
  • засоби ППО – 210 (+0) од;
  • літаків – 280 (+0) од;
  • гелікоптерів – 263 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1572 (+8);
  • крилаті ракети – 531 (+0);
  • кораблі /катери – 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4472 (+8) од;
  • спеціальна техніка – 163 (+0).
Знищено дрони та живу силу противника: Генштаб оновив втрати фото 1

Нагадаємо, триває 283-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не припиняє завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступальні дії. Триває переміщення особового складу та військової техніки окупантів для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Соледар, Опитне, Невельське, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

Читайте також: Скільки ще масштабних ракетних ударів чекати від РФ: прогноз РНБО
Теги: Генштаб втрати

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські артилеристи за добу уразили чотири пункти управління ворога
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
Вчора, 06:56
Мобілізація в окупованому Криму: Генштаб розкрив плани рашистів
Мобілізація в окупованому Криму: Генштаб розкрив плани рашистів
Вчора, 07:59
Росія вже втратила в Україні 5883 бойові броньовані машини
ЗСУ вже ліквідували понад 90 тис. окупантів – Генштаб
Вчора, 08:27

Події в Україні

Важка ситуація на Донеччині та руйнування в Запорізькій області: обстановка в регіонах
Важка ситуація на Донеччині та руйнування в Запорізькій області: обстановка в регіонах
Генерал ЗСУ назвав місто, звільнення якого стане ключем до деокупації Криму
Генерал ЗСУ назвав місто, звільнення якого стане ключем до деокупації Криму
У трьох містах України – екстрені відключення світла
У трьох містах України – екстрені відключення світла
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
Знищено дрони та живу силу противника: Генштаб оновив втрати
Знищено дрони та живу силу противника: Генштаб оновив втрати
Окупанти накрили з «Градів» Нікопольський район
Окупанти накрили з «Градів» Нікопольський район

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
«До последнего россиянина». Окупант розповів, де Кремль візьме свіже гарматне м'ясо
56K
Переговори про мир: аналітики ISW розкрили, що задумав Путін
40K
ЗМІ назвали ім’я того, хто умовив Путіна піти війною проти України
36K
США оцінили серйозність намірів Путіна щодо переговорів
35K
Наступний обстріл може бути дуже масованим, а наслідки – довготривалими – «Південь»
30K
Скільки ще масштабних ракетних ударів чекати від РФ: прогноз РНБО

Новини

За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
Вчора, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
Вчора, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
1 грудня, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
1 грудня, 12:30
Відключення світла в Україні: російські пропагандисти готові запустити нові фейки
1 грудня, 11:33

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту