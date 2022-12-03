Знищено дрони та живу силу противника: Генштаб оновив втрати

ЗСУ ліквідували за добу пів тисячі окупантів

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 510 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 90 600 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 3 грудня орієнтовно склали:

особового складу – близько 90 600 (+510) осіб ліквідовано;

танків – 2917 (+1) од;

бойових броньованих машин – 5886 (+3) од;

артилерійських систем – 1906 (+1) од;

РСЗВ – 395 (+0) од;

засоби ППО – 210 (+0) од;

літаків – 280 (+0) од;

гелікоптерів – 263 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1572 (+8);

крилаті ракети – 531 (+0);

кораблі /катери – 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4472 (+8) од;

спеціальна техніка – 163 (+0).

Нагадаємо, триває 283-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не припиняє завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступальні дії. Триває переміщення особового складу та військової техніки окупантів для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Соледар, Опитне, Невельське, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.