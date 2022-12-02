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У Росії закінчуються безпілотники «Орлани» – The New York Times

Людмила Яцюк
glavcom.ua
У Росії закінчуються безпілотники «Орлани» – The New York Times
БПЛА Орлан
Міноборони Російської Федерації / Facebook

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 1564 російських дронів

Росія відчуває дефіцит розвідувальних БПЛА "Орлан-10" вітчизняного виробництва. Вихід з кризи Москва бачить у закупівлі більшої кількості іранських дронів, пише The New York Times.

За інформацією українських військових, росіяни почали використовувати замість «Орланів» якісь інші безпілотники, що може побічно вказувати на дефіцит такого типу дронів у ворога.

На думку журналістів The New York Times, альтернативу «Орланам» Росії знайти буде важко.

«Російські військові системи, особливо безпілотники, залежать від мікроелектронних компонентів, вироблених в США, Європі та Азії. Москва зараз відчуває труднощі з їхньою закупівлею через санкції. Більше того, у вересні Міноборони РФ підтвердило, що вітчизняні зброярі «не в змозі виконати розроблені «відповідні тактико-технічні вимоги до безпілотних літальних апаратів», – йдеться у статті.

Однак невдачі Росії пов'язані не тільки з нестачею обладнання. Адже бойові дії з використанням безпілотників вимагають не тільки передового обладнання, а й сучасного мислення для ухвалення рішень, зазначає видання.

«Жорсткий ланцюжок командування в Росії вимагає, щоб солдати на місцях отримували схвалення вищого керівництва для завдання ударів. Таким чином, навіть коли російський розвідувальний безпілотник помічає ціль, до того моменту, коли надходить погодження, ціль часто вже зникає», – йдеться у статті.

На тлі зростаючого дефіциту "Орланів" Росія веде переговори про закупівлю більшої кількості іранських дронів.

Характеристики Орлан-10

  • Вага: 14/18 кг
  • Маса корисного навантаження: до 5/3 кг.
  • Макс. тривалість польоту: 16/10 год
  • Діапазон швидкостей: 70-150 км / год
  • Макс. дальність застосування: до 120/100 км від наземної станції управління (до 600 км в автономному режимі)
  • Макс. висота польоту: 5 км

Росія активно використовує БПЛА «Орлан-10» у війні проти України – переважно на фронті для коригування вогню. Згідно з експертизами, російських технологій у цього безпілотника майже немає: у складі – китайські та європейські запчастини.

По цивільних цілях Росія останнім часом била іранськими дронами-камікадзе. 

Згідно з підрахунками Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 1564 російських дронів; 2 – за останню добу.

Нагадаємо, авіація Сил оборони України завдала по ворогу 17 ударів за добу.

Також окупанти обладнують лінію оборони, щоб зупинити ЗСУ на двох напрямках

За інформацією Генштабу, російські загарбники готуються до втечі з Запоріжжя.

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Теги: агресія безпілотник ЗСУ росія війна

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