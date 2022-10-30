Центр стратегічних комунікацій виявив черговий фейк рашистів

Російські пропагандисти заявляють, що при спробі ЗСУ збити дрони загинули цивільні

Російські загарбники маніпулюють матеріалом журналіста німецького видання Der Spiegel Йорга Ремера для поширення фейку про нібито вбивство Силами оборони України кількох мирних жителів під час спроби збити іранські дрони. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У матеріалі від 26 жовтня «Як Україна збиває російські безпілотники-камікадзе» журналіст описує загрозу від іранських дронів, а також методи, за допомогою яких українські військові досить успішно протистоять цим літальним апаратам. За даними Центру, інформація зі статті Ремера була спотворена підконтрольними Кремлю каналами і сайтами.

Ремер у відповідь на запит фактчекінгового ресурсу StopFake щодо уточнення інформації заявив, що в матеріалі йшлося про смертельні випадки під час збиття безпілотників в інших регіонах світу, а не в Україні.

«Я вражений тим, що уривок з мого матеріалу був використаний як джерело фейкової новини на російських сайтах. Це загальне твердження, у мене немає інформації про травми чи смерті, викликані спробами стріляти по безпілотниках з вогнепальної зброї. Але тепер я сформулював останнє речення трохи точніше та додав уточнення «в інших місцях». Тоді зрозуміло, що ця інформація не стосується України», – зазначив журналіст.

Раніше розвідка повідомляла, що для виробництва іранських розвідувально-ударних безпілотників Mohajer-6, які російські терористи застосовують проти України, використовуються компоненти побутового призначення. Безпілотник є значно гіршим за аналоги своїх конкурентів.