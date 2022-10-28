Іранський дрон Mohajer-6 є значно гіршим за аналоги – розвідка (фото, відео)

Іранські безпілотники повністю складаються з побутових компонентів

Для виробництва іранських розвідувально-ударних безпілотників Mohajer-6, які російські терористи застосовують проти України, використовуються компоненти побутового призначення. Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони.

«Безпілотник є значно гіршим за аналоги своїх конкурентів», – йдеться в повідомленні.

Співробітники розвідки з'ясували джерела складників, які росіяни закупили в Ірану, також виявили деталі, марковані офіційною мовою Ірану – фарсі. Всі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її комплектуючих Росії будуть передані до міжнародних організацій, для накладення на них економічних санкцій.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що застосування Росією іранських дронів вплинуло на хід війни.

Українська протиповітряна оборона вже вдало протидіє іранським дронам Shahed-136. В Україні переналаштували ППО на боротьбу з дронами і вже за два тижні загроза атаки дронами буде майже не критичною.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше звинуватив іранський уряд у брехні щодо постачання Росії дронів-камікадзе, якими були атаковані українські міста. Як повідомлялося, з 13 вересня, коли Росія вперше застосувала проти України іранські безпілотники Shahed 136, українські військові збили 273 дрони-камікадзе.