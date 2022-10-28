Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Іранський дрон Mohajer-6 є значно гіршим за аналоги – розвідка (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іранський дрон Mohajer-6 є значно гіршим за аналоги – розвідка (фото, відео)
скрін з відео

Іранські безпілотники повністю складаються з побутових компонентів

Для виробництва іранських розвідувально-ударних безпілотників Mohajer-6, які російські терористи застосовують проти України, використовуються компоненти побутового призначення. Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони.

«Безпілотник є значно гіршим за аналоги своїх конкурентів», – йдеться в повідомленні.

Іранський дрон Mohajer-6 є значно гіршим за аналоги – розвідка (фото, відео) фото 1
Іранський дрон Mohajer-6 є значно гіршим за аналоги – розвідка (фото, відео) фото 2

Співробітники розвідки з'ясували джерела складників, які росіяни закупили в Ірану, також виявили деталі, марковані офіційною мовою Ірану – фарсі. Всі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її комплектуючих Росії будуть передані до міжнародних організацій, для накладення на них економічних санкцій.

Іранський дрон Mohajer-6 є значно гіршим за аналоги – розвідка (фото, відео) фото 3

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що застосування Росією іранських дронів вплинуло на хід війни.

Українська протиповітряна оборона вже вдало протидіє іранським дронам Shahed-136. В Україні переналаштували ППО на боротьбу з дронами і вже за два тижні загроза атаки дронами буде майже не критичною.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше звинуватив іранський уряд у брехні щодо постачання Росії дронів-камікадзе, якими були атаковані українські міста. Як повідомлялося, з 13 вересня, коли Росія вперше застосувала проти України іранські безпілотники Shahed 136, українські військові збили 273 дрони-камікадзе.

Читайте також:

Теги: війна росія окупанти Україна безпілотник Іран розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія атакує Україну закупленими у Ірану дронами-камікадзе
Як Іран в умовах санкцій виробляє дрони: Резніков розповів про хитромудрі схеми
Вчора, 17:41
Загроза ударів дронами буде достатньо критичною ще тиждень-півтора
Стало відомо, чи зможе українська ППО протидіяти дронам
Вчора, 17:36
Smart Shooter працює за принципом «один постріл – один удар» 
Ізраїль передав Україні систему знищення дронів (відео)
Вчора, 12:35

Події в Україні

Чи можна оскаржити повістку до військкомату: роз'яснення Верховного суду
Чи можна оскаржити повістку до військкомату: роз'яснення Верховного суду
Іранський дрон Mohajer-6 є значно гіршим за аналоги – розвідка (фото, відео)
Іранський дрон Mohajer-6 є значно гіршим за аналоги – розвідка (фото, відео)
Орудує маніяк-убивця, розростається кладовище: як живе окупований Маріуполь (фото, відео)  
Орудує маніяк-убивця, розростається кладовище: як живе окупований Маріуполь (фото, відео)  
Нацгвардійці знищили ворожу ДРГ та взяли в полон «мобілізованого» з Донеччини
Нацгвардійці знищили ворожу ДРГ та взяли в полон «мобілізованого» з Донеччини
В окупований Херсон приїздив куратор Кремля та кримський зрадник Аксьонов (фото) 
В окупований Херсон приїздив куратор Кремля та кримський зрадник Аксьонов (фото) 
ЗСУ отримали зенітні комплекси Zastava (фото)
ЗСУ отримали зенітні комплекси Zastava (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
«Показують «чмобіків», а приїжджають досвідчені бійці»: білоруський десантник про росіян 
47K
Путін пояснив, чому почав війну: образився
21K
Стало відомо, яким ганебним словом рашисти називають своїх «мобіків» (відео)
20K
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
12K
28 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
11K
Путін порахував втрати України у війні 

Новини

ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
Сьогодні, 06:37
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
Вчора, 21:00
Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну
Вчора, 07:37
ЗСУ ударили по базі окупантів зі складами боєприпасів у Бериславі – Генштаб
Вчора, 07:12
Ядерні навчання Росії та візит президента Гвінеї-Бісау. П'ять головних новин 26 жовтня
26 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту