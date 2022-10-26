«Брудна бомба» України: Кислиця пояснив, чому треба перестати вірити російським фейкам

Британія назвала усі заяви Росії про «брудну бомбу» брехнею

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця після ініційованого Росією засідання Радбезу заявив, що світу слід перестати вірити російським обіцянкам. Він звернув увагу на те, що в листі до ООН Росія наголошує, що нібито не збирається застосовувати ядерну зброю проти України.

Кислиця закликав не вірити Росії та нагадав, що в Москві вже брехали про те, що не збираються вбивати цивільних в Україні, обстрілювати цивільну інфраструктуру та окуповувати українські території. «Лише божевільні можуть довіряти російському криміналу», – написав Кислиця в Твіттер.

До відома, ініційоване Росією засідання Ради Безпеки ООН, на якому країна-агресорка продовжила розганяти фейк про «брудну бомбу», закінчилося нічим, пише Reuters.

На засіданні Радбезу заступник російського посла в ООН Дмитро Полянський заявив, що всі учасники отримали «докази з розвідувальної інформації з необхідним рівнем доступу».

Також, продовжуючи дезінформаційну кампанію російської пропаганди, Полянський повторив фейкові тези про «брудну бомбу» та «піклування про безпеку миру».

Після засідання заступник представника Великої Британії в ООН Джеймс Каріукі назвав усі заяви Росії про «брудну бомбу» брехнею. «Це суто російська дезінформація, яку ми вже бачили багато разів, і її слід припинити», – сказав дипломат.

Нагадаємо, Росія ініціювала обговорення у Радбезі ООН рашистської брехні про застосування «Брудної бомби» Україною.