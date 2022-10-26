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Уряд Словенії присоромив Росію за фейк про «брудну бомбу»

Надія Клочко
glavcom.ua
Уряд Словенії присоромив Росію за фейк про «брудну бомбу»
Відомство Сергія Лаврова осоромилося своїм дописом про «брудну бомбу» України
фото з відкритих джерел

Одна із фотографій, яку використало російське дипломатичне відомство, була зроблена у 2010 році і належить Словенському агентству з радіоактивних відходів

Офіційний акаунт Міністерства закордонних справ Росії використав фото зі словенських урядових презентацій, розповідаючи нібито про намір України створити «брудну бомбу».

«Міністерство оборони Росії: За наявною інформацією, дві організації України отримали пряме замовлення на створення так званої «брудної бомби». Роботи перебувають на завершальній стадії», – зазначається у повідомленні МЗС РФ.

Уряд Словенії присоромив Росію за фейк про «брудну бомбу» фото 1

На повідомлення звернув увагу уряд Словенії, який у відповідь написав, що одна із фотографій належить Словенському агентству з радіоактивних відходів (ARAO) і вона була зроблена 2010 року.

Уряд Словенії присоромив Росію за фейк про «брудну бомбу» фото 2

Зображення використовувалося в лекціях фахівців та інформаційних матеріалах і були доступні для широкого загалу.

На фото зображені предмети, загорнуті в поліетиленові пакети з символом радіоактивності та написом «radioaktivno», що в перекладі зі словенської означає «радіоактивний». За повідомленням уряду балканської країни, йдеться про детектори диму, які знаходяться у загальному користуванні. Іонізаційні детектори диму містять слабко радіоактивні речовини, тому вони підлягають утилізації як ядерні відходи.

«Вони дійсно містять радіоактивне джерело, але жодне з тих, що перераховані в таблиці під фотографією», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 23 жовтня російські пропагандисти та представники влади активно поширювали інформацію про нібито підготовку Україною «брудної бомби».

Міністр оборони держави-агресорки Росії Сергій Шойгу в неділю провів телефонні розмови з очільниками міноборони Туреччини, Франції, Великої Британії та США. У розмовах зі своїми іноземними колегами Шойгу заявив, що нібито є загроза застосування Україною «брудної бомби».

На заяви Шойгу відреагував і президент Володимир Зеленський. Він заявив, що «усі все добре розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити у цій війні».

Глава дипломатичного відомства України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Головною темою розмови став російський фейк про «брудну бомбу».

Після телефонних дзвінків міністра оборони Росії Сергія Шойгу своїм колегам у Великій Британії, США, Франції та Туреччині, в яких той попереджав про те, що Україна нібито готується підірвати «брудну бомбу» і звинуватити в цьому Росію, три з цих країн (Британія, США та Франція) випустила спільну заяву.

Росія ініціювала обговорення у Радбезі ООН рашистської брехні про застосування «брудної бомби» Україною. Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця після засідання Радбезу заявив, що світу слід перестати вірити російським обіцянкам. Він звернув увагу на те, що в листі до ООН Росія наголошує, що нібито не збирається застосовувати ядерну зброю проти України.

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Теги: росія пропаганда ядерна зброя Словенія

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