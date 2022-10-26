Уряд Словенії присоромив Росію за фейк про «брудну бомбу»

Одна із фотографій, яку використало російське дипломатичне відомство, була зроблена у 2010 році і належить Словенському агентству з радіоактивних відходів

Офіційний акаунт Міністерства закордонних справ Росії використав фото зі словенських урядових презентацій, розповідаючи нібито про намір України створити «брудну бомбу».

«Міністерство оборони Росії: За наявною інформацією, дві організації України отримали пряме замовлення на створення так званої «брудної бомби». Роботи перебувають на завершальній стадії», – зазначається у повідомленні МЗС РФ.

На повідомлення звернув увагу уряд Словенії, який у відповідь написав, що одна із фотографій належить Словенському агентству з радіоактивних відходів (ARAO) і вона була зроблена 2010 року.

Зображення використовувалося в лекціях фахівців та інформаційних матеріалах і були доступні для широкого загалу.

На фото зображені предмети, загорнуті в поліетиленові пакети з символом радіоактивності та написом «radioaktivno», що в перекладі зі словенської означає «радіоактивний». За повідомленням уряду балканської країни, йдеться про детектори диму, які знаходяться у загальному користуванні. Іонізаційні детектори диму містять слабко радіоактивні речовини, тому вони підлягають утилізації як ядерні відходи.

«Вони дійсно містять радіоактивне джерело, але жодне з тих, що перераховані в таблиці під фотографією», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 23 жовтня російські пропагандисти та представники влади активно поширювали інформацію про нібито підготовку Україною «брудної бомби».

Міністр оборони держави-агресорки Росії Сергій Шойгу в неділю провів телефонні розмови з очільниками міноборони Туреччини, Франції, Великої Британії та США. У розмовах зі своїми іноземними колегами Шойгу заявив, що нібито є загроза застосування Україною «брудної бомби».

На заяви Шойгу відреагував і президент Володимир Зеленський. Він заявив, що «усі все добре розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити у цій війні».

Глава дипломатичного відомства України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Головною темою розмови став російський фейк про «брудну бомбу».

Після телефонних дзвінків міністра оборони Росії Сергія Шойгу своїм колегам у Великій Британії, США, Франції та Туреччині, в яких той попереджав про те, що Україна нібито готується підірвати «брудну бомбу» і звинуватити в цьому Росію, три з цих країн (Британія, США та Франція) випустила спільну заяву.

Росія ініціювала обговорення у Радбезі ООН рашистської брехні про застосування «брудної бомби» Україною. Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця після засідання Радбезу заявив, що світу слід перестати вірити російським обіцянкам. Він звернув увагу на те, що в листі до ООН Росія наголошує, що нібито не збирається застосовувати ядерну зброю проти України.