Росія вигадала жорстокий метод, щоб стримати дезертирів, – розвідка

Окупантам не виплачують обіцяні гроші, а також не дають зброю та їжу

Кремль встановив так звані «загороджувальні загони». Всі війська, що відступають, будуть знищені

Щоб зупинити втечу своїх підрозділів з поля бою, окупанти продовжують використовувати «загороджувальні загони». Про це стало відомо з перехоплених розмов окупантів, передає Головне управління розвідки.

«Командирам 4 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу надійшло повідомлення: «В тильній полосі виставлений загороджувальний загін. Всі війська, що відступають, будуть знищені. Наказ командувача номер 222. Довести до всіх постів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок дій українських Сил Оборони серед особового складу окупаційних військ спостерігається нагнітання панічних настроїв та небажання брати участь у війні. Ситуація посилюється завдяки невчасним та неповним виплатам обіцяного грошового утримання. Багато військових, єдиною мотивацією яких було саме матеріальне забезпечення, шукають можливості або повернутися на територію РФ, або здатися в полон.

Окупанти, які відійшли з ізюмського напрямку в Донецьку область, очікують на підвезення боєкомплекту та палива. При відступі підрозділи витратили або вимушено кинули практично все озброєння та техніку. Рашисти скаржаться, що обіцяна допомога так і не надійшла.

Підрозділи 20-ї гвардійської загальновійськової армії РФ (в/ч 12721) про відступі від Ізюма і Балаклії зазнали великих втрат. В деяких ротах залишилось близько половини особового складу. Ті що вижили, мають намір рухатися в бік російського кордону, щоб повернутися додому.

Багато окупантів зосередилось поблизу російського кордону в районі Білгородської області. Вони не мають зв’язку з командуванням, відсутнє постачання їжі та боєприпасів.

Нагадаємо, триває 203-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, ворог намагається вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.