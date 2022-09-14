Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вигадала жорстокий метод, щоб стримати дезертирів, – розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія вигадала жорстокий метод, щоб стримати дезертирів, – розвідка
Окупантам не виплачують обіцяні гроші, а також не дають зброю та їжу
фото ілюстративне

Кремль встановив так звані «загороджувальні загони». Всі війська, що відступають, будуть знищені

Щоб зупинити втечу своїх підрозділів з поля бою, окупанти продовжують використовувати «загороджувальні загони». Про це стало відомо з перехоплених розмов окупантів, передає Головне управління розвідки.

«Командирам 4 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу надійшло повідомлення: «В тильній полосі виставлений загороджувальний загін. Всі війська, що відступають, будуть знищені. Наказ командувача номер 222. Довести до всіх постів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок дій українських Сил Оборони серед особового складу окупаційних військ спостерігається нагнітання панічних настроїв та небажання брати участь у війні. Ситуація посилюється завдяки невчасним та неповним виплатам обіцяного грошового утримання. Багато військових, єдиною мотивацією яких було саме матеріальне забезпечення, шукають можливості або повернутися на територію РФ, або здатися в полон.

Окупанти, які відійшли з ізюмського напрямку в Донецьку область, очікують на підвезення боєкомплекту та палива. При відступі підрозділи витратили або вимушено кинули практично все озброєння та техніку. Рашисти скаржаться, що обіцяна допомога так і не надійшла.

Підрозділи 20-ї гвардійської загальновійськової армії РФ (в/ч 12721) про відступі від Ізюма і Балаклії зазнали великих втрат. В деяких ротах залишилось близько половини особового складу. Ті що вижили, мають намір рухатися в бік російського кордону, щоб повернутися додому.

Багато окупантів зосередилось поблизу російського кордону в районі Білгородської області. Вони не мають зв’язку з командуванням, відсутнє постачання їжі та боєприпасів.

Нагадаємо, триває 203-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, ворог намагається вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: ворог наказ озброєння окупанти полон рашисти війна росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рашисти час від часу згадують про «референдум», щоб догодити своєму кремлівському керівництву
Окупаційна влада зупинила підготовку до «референдуму» на Херсонщині
Сьогодні, 15:42
Частина людей в окупованому Криму змінилася через інформаційну війну та пропаганду
Зеленський анонсував деокупацію Криму
Сьогодні, 14:53
Рашисти повідомляють, що ЗСУ зосередили колосальну кількість сил та техніки на лінії зіткнення у Запорізькій області
Окупанти панікують: лінія фронту наблизилася до кордонів «ЛНР»
Сьогодні, 14:16

Події в Україні

Росія вигадала жорстокий метод, щоб стримати дезертирів, – розвідка
Росія вигадала жорстокий метод, щоб стримати дезертирів, – розвідка
Залужний показав трофеї, які ЗСУ здобули на Харківщині (відео)
Залужний показав трофеї, які ЗСУ здобули на Харківщині (відео)
У Кривому Розі пролунав ще один потужний вибух (відео)
У Кривому Розі пролунав ще один потужний вибух (відео)
У Запоріжжі прогриміли вибухи
У Запоріжжі прогриміли вибухи
Рашисти вдарили ракетами по Кривому Рогу
Рашисти вдарили ракетами по Кривому Рогу
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
Британська розвідка повідомила, де Росія купує зброю
90K
На війні загинула легендарна військова Ольга Сімонова (фото)
74K
Військова операція на Харківщині. Міноборони розкрило таємницю успіху
73K
ЗСУ встановили вогневий контроль майже над усією Херсонщиною – «Південь» 
65K
Депутати з усієї РФ вимагають відставки Путіна: які міста повстають проти диктатора
38K
Розвідник розповів, як Україна використовує «супутник Притули»

Новини

ЗСУ знищили дев’ять ворожих пунктів управління – Генштаб
Сьогодні, 07:19
П'ять новин 13 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:08
Авіація ЗСУ вдарила по семи опорних пунктах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:13
П'ять новин 12 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
12 вересня, 21:00
Рашисти влаштували катівню в Балаклії: моторошні кадри
12 вересня, 09:13
Як окупанти тікали із Харківщини: подробиці від The Washington Post
12 вересня, 08:59

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту