Окупаційна влада зупинила підготовку до «референдуму» на Херсонщині

Рашисти час від часу згадують про «референдум», щоб догодити своєму кремлівському керівництву

Моральний дух окупантів помітно впав

Рашисти згорнули процес підготовки до псевдореферендуму на тимчасово окупованій частині Херсонської області і вже не називають дати незаконного голосування. Про це сказала речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Кардіограма їхнього пульсу і потуг до цього «референдуму» досить така незрозуміла навіть – пацієнт живий чи мертвий. Тому що вони то повністю закривають цю тему, то відкривають її, щоб догодити своєму кремлівському керівництву. Ми відстежуємо, що їхня робота з цього напрямку згорнута, складена у коробки та евакуюється на лівий берег», – сказала Гуменюк.

Гуменюк зазначила, що моральний дух окупантів помітно впав. В цей же час успіх ЗСУ в Харківській області підняв моральний дух українських підрозділів та додатково їх мотивував.

«І абсолютно протилежна пропорційність морального духу ворога. Тому що вони справді не бачать перспектив своєї участі у цій спецоперації, вони не бачать можливості для себе повернутися додому живими іншим шляхом, як тільки скласти зброю та здатися в полон», – додала речниця.

Раніше повідомлялося, що головний гауляйтер Запоріжжя визнав, що боїться проводити «референдум».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нові так звані референдуми на окупованих територіях закриють для Російської Федерації можливість переговорів і з Україною, і з цивілізованим світом.

Нагадаємо, що майже вся Херсонщина наразі перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Контрнаступ триває, а наші військові продовжують просуватися вперед, відтісняти окупантів.