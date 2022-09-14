Зеленський анонсував деокупацію Криму

«У нас є плани, і ми повернемося туди, тому, що це наша земля і наші люди»

Президент Володимир Зеленський звернувся до жителів тимчасово окупованого Криму і пообіцяв, що Україна повернеться на півострів. Про це він сказав під час брифінгу у деокупованому Ізюмі.

«І мій сигнал людям в Криму: ми знаємо, що це наші люди, і це жахлива трагедія, що вони в окупації більше восьми років. Ми туди повернемося. Я не знаю, коли саме. Але у нас є плани, і ми повернемося туди, тому, що це наша земля і наші люди», – сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що частина людей в тимчасово окупованому Криму змінилася через інформаційну війну та пропаганду, але коли Україна повернеться на півострів, кримчани побачать брехню російського телебачення і пропаганди.

«Не має значення, що люди чули там усі ці роки з пропагандистського російського ТБ. Це неважливо. Ми прийдемо», – додав президент.

Раніше так звана народна міліція Луганської народної республіки» (НМ ЛНР) визнала, що ЗСУ активно відвойовують окуповані території і лінія фронту дуже близько підійшла до кордонів «ЛНР».

До слова, триває 203-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, ворог намагається вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.