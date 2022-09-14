Окупанти панікують: лінія фронту наблизилася до кордонів «ЛНР»

Рашисти повідомляють, що ЗСУ зосередили колосальну кількість сил та техніки на лінії зіткнення у Запорізькій області

ЗСУ активно наступають на Луганському напрямку

Так звана народна міліція Луганської народної республіки» (НМ ЛНР) визнала, що ЗСУ активно відвойовують окуповані території і лінія фронту дуже близько підійшла до кордонів «ЛНР». Про це в ефірі «Росія 1» заявив офіцер-колаборант Андрій Марочко, якого цитують пропагандистські ЗМІ.

«Але ситуація справді складна, в деяких ділянках місцевості лінія зіткнення підійшла дуже близько до кордонів Луганської народної республіки і знаходиться вже приблизно за 10 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Це дуже мало, скажімо так, для воєнних дій», – наголосив він.

Раніше голова руху «Ми разом із Росією» Володимир Рогов повідомив, що у Запорізькій області, на фоні активного контрнаступу ЗСУ на лінії фронту, посилили лінію оборони. «Наша армія готова зустріти і дати відсіч українським бойовикам, якщо ті наважаться піти в наступ», – запевняють окупанти.

Рогов також заявляв, що ЗСУ зосередили колосальну кількість сил та техніки на лінії зіткнення у Запорізькій області. За його словами, такої кількості українських військових на цьому напрямі ще не було.

Нагадаємо, окупаційна «влада» Луганщини відключила в області інтернет нібито для забезпечення обороноздатності та безпеки, у бік РФ продовжують вивозити награбоване.

Триває 203-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, ворог намагається вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.