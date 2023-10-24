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Росія вдарила по селу біля Куп'янська: є загиблі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія вдарила по селу біля Куп'янська: є загиблі
фото: МВС України

Унаслідок удару загинули два цивільних чоловіки 50 та 57 років

Російські окупанти вдень завдали ракетного удару по селу Подоли Куп'янського району. Загинули двоє цивільних. Про це інформує МВС України.

За даними відомства, удару було завдано о 16:40. В результаті цього було пошкоджений приватний будинок та автомобілі.

Також унаслідок удару загинули два цивільних чоловіки 50 та 57 років.

«На місці ворожої атаки працювали необхідні профільні служби», – сказано у повідомлені.

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Нагадаємо, ввечері 21 жовтня у Харкові пролунало щонайменше два вибухи. Російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти». 

У результаті нічного обстрілу Харківщини загинули шестеро людей, кількість поранених збільшилася до 16. Про це повідомила поліція Харківської області.

Стало відомо, що на території термінала перебували 22 особи, з яких шість осіб загинули та 16 були поранені. Серед постраждалих – чоловіки віком від 19 до 43 років. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні.

Триває 608-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 54 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п’ять ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

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