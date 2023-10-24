Росія вдарила по селу біля Куп'янська: є загиблі

Унаслідок удару загинули два цивільних чоловіки 50 та 57 років

Російські окупанти вдень завдали ракетного удару по селу Подоли Куп'янського району. Загинули двоє цивільних. Про це інформує МВС України.

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За даними відомства, удару було завдано о 16:40. В результаті цього було пошкоджений приватний будинок та автомобілі.

Також унаслідок удару загинули два цивільних чоловіки 50 та 57 років.

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«На місці ворожої атаки працювали необхідні профільні служби», – сказано у повідомлені.

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Нагадаємо, ввечері 21 жовтня у Харкові пролунало щонайменше два вибухи. Російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти».

У результаті нічного обстрілу Харківщини загинули шестеро людей, кількість поранених збільшилася до 16. Про це повідомила поліція Харківської області.

Стало відомо, що на території термінала перебували 22 особи, з яких шість осіб загинули та 16 були поранені. Серед постраждалих – чоловіки віком від 19 до 43 років. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні.

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Триває 608-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 54 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п’ять ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.