Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Харкову: кількість поранених збільшилася

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Удар по Харкову: кількість поранених збільшилася
фото: поліція Харківської області

На території терміналу «Нової пошти» під час удару перебувало 22 особи

У результаті нічного обстрілу Харківщини загинули шестеро людей, кількість поранених збільшилася до 16. Про це повідомила поліція Харківської області.

Стало відомо, що на території терміналу перебували 22 особи, з яких шість осіб загинули та 16 були поранені. Серед постраждалих – чоловіки віком від 19 до 43 років. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні.

Повідомляється, що фахівці вибухотехнічного управління вилучили уламки ракети С-300.

Слідчі разом з криміналістами і судмедекспертами проводять огляд тіл загиблих.

Нагадаємо, ввечері 21 жовтня у Харкові пролунало щонайменше два вибухи. Російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти»

Стало відомо, що всі загиблі та постраждалі внаслідок удару окупантів є працівниками «Нової пошти». Семеро постраждалих перебувають у тяжкому стані. 

У «Новій пошті» розповіли, що у працівників, які перебували на інноваційному терміналі, не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирена пролунала за секунду до вибуху.

Теги: укриття поліція ракета уламки ракет російська ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни люто засуджують Ізраїль за, начебто, руйнування лікарні Аль-Ахлі, наче це не вони самі жорстоко і безглуздо зруйнували драмтеатр у Маріуполі
Драмтеатр у Маріуполі та лікарня у Секторі Газа. Один винуватець?
19 жовтня, 11:47
Внаслідок удару РФ по Кременчуку відомо про загиблих та поранених
Російські окупанти обстріляли Кременчук: є загиблі та поранені
22 вересня, 18:51
Правоохоронці викрили ділків при спробі продажу трьох автівок, отриманих безоплатно в Литві
Подружжя з Києва продавало військовим безкоштовні автівки з-за кордону
26 вересня, 13:15
Технологічний процес на підприємстві насторожує
Яка армія, така і зброя: на очах Шойгу в новітньої ракети відвалилася боєголовка (відео)
28 вересня, 16:28
Болгарія передасть Україні ракети до С-300
Болгарія передасть Україні ракети до С-300
27 вересня, 16:59
Безшумність човна забезпечать російські технології
Китай розпочинає виробництво нового покоління ядерних підводних човнів
9 жовтня, 07:55
ЗСУ розгромили окупантів «Атакамсами» та довічна перевірка чиновників. Головне за 17 жовтня
ЗСУ розгромили окупантів «Атакамсами» та довічна перевірка чиновників. Головне за 17 жовтня
17 жовтня, 21:00
Сили оборони України застосували ракети Atacms, атакуючи російську авіацію на аеродромі в Бердянську
Удар по аеродрому Бердянська: з'явилися супутникові фото
18 жовтня, 22:21
ЗСУ завдали ударів по ворожих аеропортах ракетами Atacms
Удар по аеродрому в Бердянську: названо кількість і тип знищеної техніки РФ
20 жовтня, 06:38

Події в Україні

Росіяни готуються до зимових обстрілів і шукають прогалини в українській ППО – ISW
Росіяни готуються до зимових обстрілів і шукають прогалини в українській ППО – ISW
Удар по Харкову: кількість поранених збільшилася
Удар по Харкову: кількість поранених збільшилася
ЗСУ відкинули росіян із західних околиць Роботиного – ISW
ЗСУ відкинули росіян із західних околиць Роботиного – ISW
Атака на Харків: з'явилися фото наслідків
Атака на Харків: з'явилися фото наслідків
У Харкові росіяни вдарили по терміналу «Нової пошти»: є загиблі
У Харкові росіяни вдарили по терміналу «Нової пошти»: є загиблі
Росіяни обстрілюють бригади українських енергетиків
Росіяни обстрілюють бригади українських енергетиків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Ізраїль закликав своїх громадян виїхати з ряду країн
12K
Удар ЗСУ по аеропорту в Луганську: з’явилися фото знищених гелікоптерів
9991
The Times пояснила, як Захід допомагає Путіну у війні з Україною
8724
Вибухи в Кривому Розі та аварія російського літака: головне за ніч
6898
Під час нічного удару окупанти застосували нову складну тактику
6773
Під Києвом стався вибух у багатоповерхівці (фото)

Новини

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 22 жовтня
Сьогодні, 03:51
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Переговори про повернення Москви до зернових угод не мають сенсу, – експерти
Вчора, 13:39
Понад 100 боїв за добу: ЗСУ відбили атаки окупантів на сімох напрямках
Вчора, 07:08
Вибухи в Кривому Розі та аварія російського літака: головне за ніч
Вчора, 07:00
ЗСУ знищують техніку росіян поблизу Авдіївки: аналіз ISW
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту