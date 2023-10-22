Удар по Харкову: кількість поранених збільшилася

На території терміналу «Нової пошти» під час удару перебувало 22 особи

У результаті нічного обстрілу Харківщини загинули шестеро людей, кількість поранених збільшилася до 16. Про це повідомила поліція Харківської області.

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Стало відомо, що на території терміналу перебували 22 особи, з яких шість осіб загинули та 16 були поранені. Серед постраждалих – чоловіки віком від 19 до 43 років. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні.

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Повідомляється, що фахівці вибухотехнічного управління вилучили уламки ракети С-300.

Слідчі разом з криміналістами і судмедекспертами проводять огляд тіл загиблих.

Нагадаємо, ввечері 21 жовтня у Харкові пролунало щонайменше два вибухи. Російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти».

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Стало відомо, що всі загиблі та постраждалі внаслідок удару окупантів є працівниками «Нової пошти». Семеро постраждалих перебувають у тяжкому стані.

У «Новій пошті» розповіли, що у працівників, які перебували на інноваційному терміналі, не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирена пролунала за секунду до вибуху.